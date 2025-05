Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, Rudy Ulloa, histórico dirigente justicialista y amigo personal de Néstor Kirchner, se expresó con firmeza en contra de los procesos de expulsión dentro del Partido Justicialista de Santa Cruz. “No está bien la persecución”, afirmó, y cuestionó duramente la actitud de quienes acusan de “traidores” a los afiliados que hoy militan en otros espacios políticos.

La entrevista se dio tras la finalización del Congreso Provincial del PJ santacruceño, en el que se debatió sobre posibles sanciones internas. En ese contexto, Ulloa consideró que “el Partido Justicialista no tendría que expulsar a nadie porque tenemos un partido abierto. El que se quiera ir, que se vaya. Pero hay que revisar por qué se están yendo. Si se van es porque estamos haciendo las cosas mal. Si las hacemos bien, van a volver. Pero si los expulsan, no”.

El referente del espacio Muchachos Peronistas fue tajante al rechazar lo que calificó como un “acto de soberbia”. “¿Quiénes son los pseudo dirigentes que tomaron esta decisión?”, se preguntó, en clara crítica a la conducción actual del PJ en la provincia.

Para Ulloa, las expulsiones representan una contradicción con el espíritu del justicialismo. “Ni Néstor ni Perón expulsaron a nadie. Nunca. Si te vas a otro partido, te desafiliás automáticamente. ¡Es una locura esto! Me parece muy poco creativo lo que hizo el PJ”, expresó, al tiempo que mencionó como ejemplo restricciones internacionales que sufrieron figuras públicas argentinas como Cristina Fernández de Kirchner o Diego Maradona.

Además, advirtió sobre la necesidad de contener y comprender a la militancia: “Hoy se necesita de todos. Es grave la falta de comprensión y de contención a los afiliados. En el peronismo siempre estuvo la puerta abierta, nunca se le cerró a nadie. Pero echarlos… eso no. ¿Quién sos vos para echar a los afiliados?”

Ulloa concluyó su mensaje con un llamado a la reflexión dentro del PJ santacruceño: “Hay que tener comprensión y alegría para que vengan, no cerrar las puertas. Pero los estamos echando desde arriba del balcón. Me parece una barbaridad, me asusta”.