Coty Romero, exjugadora de Gran Hermano, volvió a ser noticia, este domingo, tras su ingreso a “La Cárcel de Los Gemelos Dúo”, el reality español creado por Carlos Ramos y Daniel Ramos; su llegada no pasó desapercibida y, rápidamente, se convirtió en una de las protagonistas, generando un momento viral en redes.

Apenas ingresó, la correntina repasó su recorrido televisivo y dejó en claro que no le escapa a los conflictos. “Estuve en 4 realities y, este, es mi quinto; estuve en dos Gran Hermano, en el cantando y en el bailando”, manifestó.

Fiel a su estilo, agregó, sin filtro: “En todos lados me peleé”.

Consultada por su vínculo con Furia Scaglione, Coty prefirió no indagar demasiado, aunque dejó una frase que dejó a todos sorpendidos. “Te lo dejó a tu criterio… Por ahora, hay buena relación; bancamos a los argentinos”, indicó.

Sin embargo, el momento más tenso llegó minutos después, cuando se encontró con el resto de los participantes; allí, la influencer notó una actitud que no le gustó y decidió enfrentar a una de sus compañeras, conocida como “La Falete”.

“¿Qué pasó? ¿Qué dijiste de mí? Porqué, desde que llegué, no me saludaste; la educación ante todo”, dijo Coty, generando un fuerte intercambio que, rápidamente, escaló en intensidad.

El enfrentamiento subió de tono y terminó entre gritos, dejando en evidencia que la argentina no piensa pasar desapercibida en la competencia; fiel a su personalidad, cerró con una frase contundente: “A mí nadie me pasa por arriba; no me importa que seas española”.

Con este explosivo debut, Romero dejó en claro que llega al reality dispuesta a todo y, que su paso por el programa, promete estar marcado por fuertes cruces.

Leé más notas de La Opinión Austral