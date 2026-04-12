Stephanie Demner estuvo en el programa “Lo del Pollo” (DGO Streams) y terminó generando polémica al contar de dónde proviene uno de los ingresos más particulares de su carrera; la modelo, hoy de 35 años, reveló que aún recibe dinero por un trabajo publicitario que realizó cuando tenía 17.

“Ponele, una campaña que yo hice cuando era muy muy muy chiquita, que sigue estando al día de hoy, y me siguen pagando por eso; entonces, es una plata muy fácil”, manifestó, causando asombro en el estudio.

A partir de esa confesión, el conductor, Pollo Álvarez, profundizó sobre las cifras. “¿Es más de mil dólares?”, consultó. “Sí”, respondió Demner. “¿Más de tres mil dólares?”, volvió a preguntar. “Sí”, aseveró, dejando en evidencia la magnitud del ingreso que continúa recibiendo.

Según explicó, el trabajo fue para una compañía de telefonía y, el acuerdo, contempla pagos cada vez que su imagen vuelve a ser utilizada en la vía pública. “Ellos me llaman y me dicen: ‘Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata’”, relató.

También, la influencer detalló que, en muchas ocasiones, desconoce el destino exacto de las campañas. “Me dicen que está en Perú, en Paraguay… Se va renovando y me van diciendo”, confesó.

Consultada sobre la modalidad del pago, sostuvo: “Y, sí, porque está en todo el país”; aunque no tiene un registro total de lo cobrado a lo largo de los años, aseguró que la empresa mantiene la comunicación cada vez que su imagen es reutilizada.

Este tipo de acuerdos publicitarios, vinculados a derechos de imagen y renovaciones periódicas, no suelen ser habituales; sin embargo, en su caso, se transformaron en una fuente de ingresos sostenida a lo largo del tiempo, que se mantiene vigente desde hace casi dos décadas.

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