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El presidente de la Nación, Javier Milei, será el encargado de cerrar este jueves 20 de agosto la 23ª edición del Council of the Americas, que reunirá en el Alvear Palace Hotel a funcionarios, gobernadores -entre ellos, los patagónicos Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén)- y referentes del sector privado para analizar las perspectivas políticas y económicas de la Argentina.

La conferencia internacional comenzará a las 8:15 y es organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El Grupo La Opinión Austral realizará una cobertura especial de la jornada que contará con exposiciones individuales y paneles enfocados en minería y energía, con la participación de autoridades nacionales, mandatarios provinciales y representantes de empresas vinculadas a ambas actividades.

Entre los funcionarios previstos se encuentran Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros.

La agenda completa del Council of the Americas

9:00 – 9:15 | Apertura: palabras de Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.

9:15 – 9:30 | Jorge Macri: jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

9:30 – 9:45 | Diego Santilli: jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

9:45 – 10:00 | Luis “Toto” Caputo: ministro de Economía de la Nación.

10:00 – 11:00 | Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina: participarán Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, y Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Por el sector privado estarán Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y Maria Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y Country Manager de Newmont Argentina. Moderará Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC.

11:00 – 12:00 | Energía: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina: expondrán Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén , e Ignacio Torres, gobernador de Chubut . También participarán Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. Moderará Florencia Lendoiro, subeditora de Bloomberg Línea.

, e . También participarán Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. Moderará Florencia Lendoiro, subeditora de Bloomberg Línea. 12:00 – 12:15 | Federico Sturzenegger: ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

12:15 – 12:30 | Pablo Quirno: ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

12:30 | Javier Milei: presidente de la Nación, a cargo del cierre de la conferencia.

El antecedente de 2025

La edición anterior contó con la presencia de integrantes del gabinete nacional y tuvo al mandatario como último expositor. En aquella oportunidad, Milei destacó los resultados de su gestión y defendió el proceso de transformación impulsado desde el Gobierno.

Javier Milei en la edición 2025 de la Council of the Americas junto a Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

“En 2023 asumimos el riesgo de emprender un cambio de 180 grados. Un año y medio después hemos demostrado que hacer las cosas de otra forma es posible: logramos reducir la deuda pública en 50 mil millones de dólares, sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Estamos ante la posibilidad de terminar con el kirchnerismo y elegir el camino de la libertad y la prosperidad”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también participó en el 22º Council of the Americas y señaló: “Nuestro país está en un proceso de cambio revolucionario, pero los cambios generan resistencia. La contracara de lo que el mundo ve como un milagro es la oposición viendo cada vez más lejos el poder”. A la par, advirtió: “No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”.

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