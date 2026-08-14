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El Alvear Palace Hotel volverá a reunir el jueves 20 de agosto, desde las 8:15, a representantes de los sectores público y privado para debatir las perspectivas políticas y económicas de la Argentina. El encuentro será parte de la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en asociación en el país con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El Grupo La Opinión Austral realizará una cobertura especial del evento, que incluirá paneles temáticos y regionales, además de los testimonios de los anfitriones Natalio Mario Grinman y Susan Segal, presidentes de la CAC y de AS/COA, respectivamente. La jornada también contará con la participación de importantes representantes del sector público.

Entre los funcionarios que estarán presentes se encuentran Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó su participación. Asimismo, próximamente se darán a conocer otros funcionarios y líderes del sector privado que completarán el cronograma de exposiciones.

El presidente Javier Milei se encargó de cerrar el 22º Council of the Americas.

En la edición de 2025, por el escenario del Council pasaron varios funcionarios del gabinete del Gobierno nacional, mientras que Milei fue el encargado de cerrar el encuentro. En aquella oportunidad, el mandatario destacó los logros de su gestión y el proceso de transformación que impulsó.

“En 2023 asumimos el riesgo de emprender un cambio de 180 grados. Un año y medio después hemos demostrado que hacer las cosas de otra forma es posible: logramos reducir la deuda pública en 50 mil millones de dólares, sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Estamos ante la posibilidad de terminar con el kirchnerismo y elegir el camino de la libertad y la prosperidad”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también participó en el 22º Council of the Americas y señaló: “Nuestro país está en un proceso de cambio revolucionario, pero los cambios generan resistencia. La contracara de lo que el mundo ve como un milagro es la oposición viendo cada vez más lejos el poder”. A la par, advirtió: “No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”.

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