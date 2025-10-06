Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una historia de prestigio internacional

El festival Creamfields comenzó en 1998 en Winchester, Reino Unido, y llegó a la Argentina en 2001, consolidando a Buenos Aires como una de las capitales de la música electrónica en América Latina. A lo largo de los años, artistas como Calvin Harris, Martin Garrix, LCD Soundsystem y Bajofondo junto a Gustavo Cerati han subido a sus escenarios, mientras que nuevas propuestas emergentes encuentran un espacio para brillar.

El evento se ha convertido en un punto de encuentro donde convergen géneros, estilos y generaciones, ofreciendo experiencias musicales únicas y fomentando la exploración de la escena electrónica global.

Cuenta regresiva para Creamfields Argentina 2025

La edición 2025 se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Este año, más de 60 artistas locales e internacionales se presentarán en seis escenarios con programación simultánea.

Entre las figuras internacionales más destacadas están David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique. David Guetta, con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, regresa a Argentina como uno de los DJs más influyentes del mundo, líder en Spotify a nivel global. Su show incluirá los hits que lo consolidaron como un ícono de la música electrónica.

El line up internacional también incluye a: ARGY, Arodes, Becky Hill, Ben Klock, Cassian, Chris Liebing, Coco & Breezy, Francesco del Garda, KAS:ST, Mathame, Mind Against, Olympe, Sol Ortega, Solardo, VTSS y Yotto, ofreciendo una diversidad de estilos que van desde house, techno, EDM hasta melodic y deep house.

Artistas internacionales: referentes de la electrónica

Armin Van Buuren : Cinco veces número 1 del mundo según DJ Mag y cofundador de Armada Music, referente mundial del trance progresivo.

: Cinco veces número 1 del mundo según DJ Mag y cofundador de Armada Music, referente mundial del trance progresivo. Claptone : Duo alemán de deep house, conocido por sus icónicas máscaras doradas.

: Duo alemán de deep house, conocido por sus icónicas máscaras doradas. Miss Monique : Figura clave del melodic house, con colaboraciones con David Guetta y Robbie Williams.

: Figura clave del melodic house, con colaboraciones con David Guetta y Robbie Williams. Ben Klock : DJ y productor de techno residente del legendario Berghain en Berlín.

: DJ y productor de techno residente del legendario Berghain en Berlín. ARGY: DJ y productor griego que fusiona experiencias inmersivas y multisensoriales.

Otros artistas como Coco & Breezy, Mathame, Sol Ortega, Cassian, Mind Against, Solardo, Arodes, Chris Liebing, Francesco Del Garda, VTSS, Becky Hill, KAS:ST, Olympe y Yotto completan un line up de clase mundial, con shows que prometen emociones únicas y experiencias inolvidables para los asistentes.

Armin Van Buuren.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para Creamfields Argentina 2025 están disponibles únicamente a través del canal oficial Entrada Uno. Los organizadores recomiendan comprar con anticipación, ya que se espera alta demanda por parte de fanáticos locales e internacionales.

El sistema de venta es seguro y digital, compatible con pagos cashless dentro del festival. Los tickets incluyen acceso a los seis escenarios, zonas de descanso, puestos de hidratación y áreas gastronómicas.

Cómo se preparan los fanáticos

Los seguidores de Creamfields Argentina comienzan los preparativos semanas antes del evento:

Planificación del transporte hacia el Parque de la Ciudad, incluyendo opciones de colectivos y estacionamiento.

Revisión de la grilla de artistas para organizar su recorrido entre los escenarios simultáneos.

Preparación de ropa y accesorios cómodos, acorde a una jornada de música y baile prolongada.

Compra de entradas y kits oficiales, para garantizar la experiencia completa.

Muchos fanáticos también comparten consejos y expectativas en redes sociales, creando un ambiente previo al festival que refuerza la emoción y la conexión entre los asistentes.

Experiencia completa para los fanáticos

Además de la música, la edición 2025 de Creamfields Argentina ofrecerá:

Seis escenarios con programación simultánea.

Sistema de pago cashless, para mayor comodidad.

Amplia propuesta gastronómica, puestos de hidratación y áreas de descanso.

El festival reafirma su lugar en la agenda musical de Buenos Aires, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la música electrónica en Argentina, combinando innovación en producción, servicios y un line up internacional de primer nivel.