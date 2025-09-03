Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El básquet adaptado de Santa Cruz volvió a marcar un hito. El equipo CRIGAL, representante de la Patagonia en la Primera División de la Liga Nacional, se hizo fuerte de local en el CEPARD de Río Gallegos y derrotó a DUBA de Bahía Blanca y a Almirante Brown para quedarse con el Play-In. Con ese resultado, el club santacruceño se aseguró un lugar en el Super 8, donde ya esperan las prinicipales potencias.

El logro no es menor: de todos los equipos que comenzaron la temporada, solo ocho siguen en carrera por el título. Entre ellos aparece CRIGAL, que además de representar a Río Gallegos lleva en su plantel a jugadores de 28 de Noviembre, Río Turbio, Pico Truncado y Gobernador Gregores.

Un desafío deportivo y logístico

El próximo compromiso será en Córdoba, el 27 y 28 de septiembre, y no será sencillo. No solo por el nivel de los rivales, sino también por las distancias y los costos que implica competir desde el extremo sur del país. “Llega un momento en que dejamos de ser CRIGAL para ser Río Gallegos, para ser Santa Cruz”, señalaron desde la institución, aludiendo a la magnitud de lo conseguido.

La delegación deberá trasladarse primero a El Calafate y desde allí emprender la travesía hacia Córdoba. Un recorrido complejo que requiere recursos económicos que hoy son difíciles de afrontar sin el respaldo de la comunidad.

Una campaña para seguir compitiendo

Consciente de que el camino recién empieza, el club lanzó una campaña de financiamiento. Para reunir fondos, CRIGAL decidió vender un carro de transporte de cinco metros que usaban para trasladar sus sillas. Además, anunciaron la organización de una rifa solidaria bajo el lema “Todos por CRIGAL”, con un valor de $10.000 por número y un televisor como premio principal. La iniciativa busca cubrir los pasajes y gastos de la delegación para los viajes a Córdoba en septiembre y a Buenos Aires en octubre.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo a través de la cuenta bancaria del club:

CBU: 0110433640043314738362

Titular: Club Río Gallegos de Lisiados (CRIGAL)

Una vez realizado el aporte, los participantes deberán enviar la foto del comprobante junto con su nombre, apellido, DNI y teléfono a las redes sociales oficiales de CRIGAL, donde se registrará cada número para el sorteo.

Desde el club agradecieron a la comunidad, a las familias y a las instituciones que ya colaboraron, y pidieron un nuevo esfuerzo: “Sabemos que la situación está difícil, pero confiamos en que el pueblo de Santa Cruz nos va a acompañar. Cada aporte suma para que podamos seguir representando a la provincia en la elite del básquet adaptado argentino”.

Lo que vive CRIGAL no es solo un logro deportivo: es también una reafirmación del potencial de la Patagonia en un ámbito históricamente dominado por equipos del centro del país. Con trabajo, identidad y compromiso social, el club logró meterse entre los mejores ocho de la Argentina.

Ahora, con la mira puesta en Córdoba, la historia continúa. En la cancha, el objetivo será demostrar que el equipo está a la altura de la elite nacional. Fuera de ella, el desafío será sostener un proyecto que, más que un club, se convirtió en bandera de toda una provincia.