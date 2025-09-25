Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El básquet adaptado santacruceño continúa escribiendo capítulos de relevancia en el plano nacional. Tras superar con autoridad el Play-In disputado en Río Gallegos, donde se metió entre los ocho mejores equipos del país, CRIGAL afrontará este fin de semana en Córdoba una nueva instancia de la Liga Nacional de Básquet sobre Silla de Ruedas.

El equipo patagónico, único representante del interior profundo en la máxima categoría, dirá presente en el Polideportivo General Paz, en la capital cordobesa, donde se desarrollará el primer cuadrangular de semifinales. Allí se medirá contra CEDIMA, ADU y SICA, tres instituciones con larga trayectoria en el básquet adaptado.

El fixture ya está confirmado. El sábado 27, desde las 9.00, se enfrentarán ADU y SICA, y a las 11.00 será el turno de CRIGAL frente a CEDIMA. Por la tarde, a las 15.00 jugarán ADU ante CEDIMA, mientras que a las 17.00 los santacruceños se medirán contra SICA. El domingo 28, a las 9.00, CRIGAL cerrará su participación contra ADU, y a las 11.00 se disputará el último cruce entre SICA y CEDIMA.

La competencia es exigente: solo dos equipos de este cuadrangular avanzarán a la siguiente fase, donde el camino continuará con otro cuadrangular en Buenos Aires el 18 y 19 de octubre. Los mejores de cada zona accederán luego al Final Four, previsto para el 22 y 23 de noviembre en el CeNARD, en la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá del aspecto deportivo, la participación en Córdoba representa un nuevo desafío logístico y económico para la institución. CRIGAL logró financiar este viaje gracias a una rifa solidaria y al acompañamiento de donaciones privadas, reflejo del apoyo de la comunidad santacruceña que se moviliza detrás de un equipo que ya es símbolo de inclusión y superación.

Con jugadores provenientes de distintas localidades de la provincia —entre ellas Río Gallegos, 28 de Noviembre, Río Turbio, Pico Truncado y Gobernador Gregores—, CRIGAL representa mucho más que un club. Su presencia en la elite del básquet adaptado argentino coloca a Santa Cruz en la vidriera nacional y reafirma el valor del deporte como herramienta de integración.