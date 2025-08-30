Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de básquet adaptado DUBA de Bahía Blanca fue el segundo clasificado para el Súper 8 de la Liga Nacional de básquet adaptado. Fue luego de disputar el triangular que se jugó este viernes en el CEPARD de Río Gallegos, donde quedó primero el local, CRIGAL.

DUBA logró posicionarse como segundo clasificado luego de perder 75 a 52 contra CRIGAL y, luego ganar a Almirante Brown de Córdoba por 62 a 35.

El plantel de DUBA que viajó a Río Gallegos es dirigido por el histórico Walter Mele y lo integran Rodolfo Coronel, Aldo Serra, Daniel Plotequer, Uriel General, Lucas Lagos, Leonardo Sarraúa, Daiana Alonso, Alejandro Sanhueza, Julio Echavarria y Sergio Vera Peralta.

En sus redes sociales, se mostraron visiblemente emocionados por esta clasificación: “Objetivo cumplido: nos metimos entre los ocho mejores y nos aseguramos la permanencia en Primera Nacional“, caratularon en Facebook e Instagram.

“La apuesta de representar a Bahía Blanca en toda la Argentina, con el básquet adaptado, es grandísima. Hacemos un esfuerzo desmedido en el club, que tiene otros tantos deportes y actividades artísticas más. Sumado al gran esfuerzo y compromiso del plantel deportivo y técnico. ¡Lo logramos! En 2026, DUBA seguirá siendo de primera“, escribieron orgullosos de su posicionamiento en el básquet adaptado.

De esta manera, ya quedó conformado el Súper 8 de la Liga Nacional de Básquetbol en silla de ruedas. Después de esta instancia se disputarán tres cuadrangulares, dos por el campeonato (ida y vuelta), clasificando dos por grupo.

