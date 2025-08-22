Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes una dura acusación contra el presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por un presunto esquema de cobro de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, involucrando a su hermana Karina Milei y al funcionario Hernán “Lule” Menem.

En un posteo titulado “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, Kirchner recordó el criterio judicial que se aplicó para condenarla en la causa por obra pública y advirtió que, de aplicarse el mismo estándar “debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de retornos por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad”.

Respecto al monto y los implicados, señaló: “Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”.

La denuncia se produjo tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que admitía haber informado al Presidente sobre la operatoria de corrupción. “Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, subrayó.

Entre los señalados por la ex mandataria también se encuentra la droguería “La Suizo Argentino S.A.”, cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado con el ex presidente Mauricio Macri, al que Cristina calificó como “su amigo personal”. Además, mencionó a antiguos funcionarios de Cambiemos, como Daniel Garbellini, incluidos en los audios como parte de la operatoria.

“Todo tiene que ver con todo”, remarcó la ex presidenta y, por último, apuntó contra el Poder Judicial: “Instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros… Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”

