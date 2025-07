Durante el festival subieron al escenario Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Barbarita Palacios, Los Garciarena y Duratierra.

Después de las presentaciones artísticas y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, se escuchó la voz de la expresidenta y exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien abrió el mensaje de audio saludando y disculpándose por su voz dado que se encuentra recuperándose de un cuadro gripal.

Teresa Parodi, Peteco Carabajal y Barbarita Palacios se presentaron en el festival.

“Estoy bien, los escucho todos los días cuando pasan por acá, por San José 1111, tocando bocina o gritándome con el amor y el cariño de siempre. Créanme que cuando los escucho gritar: ‘Cristina, te quiero’, ‘Cristina, te amo’ o ‘Salí al balcón que me tengo que ir a trabajar’, no sólo me río mucho, sino que son verdaderas caricias al alma. Gracias”, expresó sobre los mensajes que le hacen llegar mientras cumple prisión domiciliaria en su departamento en el barrio de Constitución.

“Lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera”.

En el Día de la Independencia, manifestó: “No recuerdo otro 9 de julio como este, desde el ’56 después que lo derrocaron a Perón y trajeron al Fondo Monetario, nunca tuvimos este grado de dependencia porque cuando uno se detiene a pensar qué significó esa independencia y la compara con esta Argentina que estamos viviendo, la pregunta obligada que tenemos que hacernos como argentinos es ¿Somos realmente libres o independientes o estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera? aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente”.

“Lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera, es un verdadero problema estructural“, subrayó.

En este sentido, Cristina explicó: “Los peores vencimientos de deuda, de capital y de intereses con el Fondo y los bonistas, lo van a tener que afrontar los próximos dos gobiernos. Todavía no se le ha pagado un solo peso de capital al Fondo. A partir de 2027, a partir del próximo gobierno, la Argentina más que una pared de vencimientos, tiene una muralla infranqueable que tiene que pagar en dólares constantes y sonantes“.

En este contexto, convocó a afrontar la situación. “Si nosotros como argentinos, sean de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, peronistas, antiperonistas, si no nos ponemos a pensar cómo resolver y encarar esta cuestión, somos boleta. Ojo que digo resolver, no posponer como hacen todos que patean todo para adelante. Hay que ponerse a laburar y resolver con las tres ‘C’: cabeza, corazón y coraje, como hizo Néstor Kirchner. Por un lado, hizo una reestructuración de deuda de la que se tenga memoria, y por el otro, le pagó al Fondo Monetario”.

“El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tiene más de tres deudas a la vez”.