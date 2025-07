Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una extensa entrevista en El Observador de Luis Majul, el presidente Javier Milei habló, sin filtros, sobre temas clave del país, desde la gestión económica hasta la batalla cultural, enfrentando críticas, desafíos políticos y su postura ante la Justicia y la Seguridad. Tuvo fuertes definiciones respecto de los 24 gobernadores y minimizó la importancia de su relación con ellos. Defendió su decisión de achique del Estado y en particular de la reciente disolución de Vialidad Nacional. “Desapareció el ente, no las rutas”, aclaró.

Porqué no fue a Tucumán

Al inicio mismo de la entrevista, Milei explicó porque no viajó, este martes, a Tucumán para participar de la Vigilia por el Día de la Independencia, tal como estaba previsto, ¿razones climáticas o políticas?

“Nosotros, nuestro plan era hacer la ceremonia en la Casa Histórica de Tucumán, y ese plan se mantuvo hasta cerca de las 4 o 5 de la tarde. De hecho, yo, estando en Olivos, cuando me levanté, no se veía nada; era como estar adentro de una nube. Estoy cerca de Aeroparque, notamos que la situación era muy compleja.”

En ese contexto añadió: “La recomendación era que no se viajara, que era un verdadero peligro. Y lo más complejo es que no estaban aseguradas las condiciones para volver, porque hacíamos la ceremonia y automáticamente nos volvíamos, lo cual era muchísimo más complicado el regreso.”

Descartó, una vez más que se debiera a cuestiones políticas: “La verdad es que era una cuestión de riesgo muy enorme, y la recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar.” Si iban 4, 10 o los 24 gobernadores, es algo, dijo “que me tiene sin cuidado“.

La foto de 2024 que no pudo repetirse este 8 de julio en Tucumán.

Baja de inflación, ajuste sin recesión

El mandatario se mostró convencido del éxito de las políticas económicas adoptadas. Y destacó que “hemos logrado bajar abruptamente la tasa de inflación, pero en lugar de generar una recesión, generamos una gran expansión. Argentina volvió al nivel histórico de actividad económica: pico de consumo creciendo a niveles del 12%, la inversión creciendo al 32%.”

Y en ese marco enfatizó: “Estamos reescribiendo páginas de teoría económica y aplicación económica, porque en realidad lo que estamos haciendo deriva de un armado, de una construcción teórica que no es convencional.” Y justificando las decisiones de ajuste fiscal y control de la emisión monetaria sostuvo: “La inflación diaria venía casi viajando al 1,5%. Lo que si lo llevas a la lógica exponencial diaria, al año te daba 17.000. Entonces, un desastre. La clave fue cortar con la emisión monetaria y tener credibilidad.“

Haciendo gala de su visión económica, el presidente argumentó: “El verdadero ajuste es el aumento del tamaño del Estado, porque cuando aumentás el gasto público, eso tiene que ser financiado con impuestos. Nosotros, en cambio, devolvimos recursos a los argentinos, 15 puntos del PBI.” Y el resultado de eso fue una economía que, según Milei, evitó la caída en picada y comenzó a crecer, incluso en medio de ajustes duros.

¿Es Argentina un milagro económico?

“Hoy, a nivel mundial, se habla del milagro económico argentino“, sostuvo con orgullo el presidente durante la entrevista y agregó: “Hay varios artículos que destacan el éxito de las reformas del mercado. Incluso, en universidades del mundo, casi llegamos a 100 propuestas para exponer sobre lo que hemos hecho.”

En ese punto aseguró que están “muy tranquilos” ya que “tenemos conciencia de lo que hemos hecho. Sabemos que estamos reescribiendo páginas de economía, y eso prácticamente es una revolución respecto al manual convencional.”

Recordó, sobre la inflación y la actividad, que “pasamos de niveles de 300-350% de inflación mayorista a niveles del 20%. Ahora, si no hubieramos detenido la caída del PBI de Massa, este caía 3% en el año. Pero en diciembre de 2024, contra diciembre de 2023, el EMAE muestra un aumento del 6%.” Por lo que argumenta su postura de que “logramos bajar abruptamente la inflación y, en lugar de una recesión, generamos una expansión. La economía volvió a niveles históricos de actividad, con picos de consumo creciendo a niveles del 12%, y la inversión creciendo a niveles del 32%.”

“Hay 11 millones de personas menos en situación de pobreza. Bajamos 25 puntos, sacamos de la pobreza a ese montón de argentinos. Es un logro enorme” JAVIER MILEI

Para Javier Milei su modelo, lejos de ser excluyente, logra bajar los índices de pobreza.

La pobreza, el impacto social y el debate sobre la exclusión

Frente a acusaciones de que su modelo favorece solo a los sectores más ricos y que su modelo económico ‘cierra con 30 millones de argentionos afuera”, Milei respondió categórico: “eso es un disparate”. “El INDEC mide la pobreza en términos semestrales, y cuando se hace el cómputo del semestre, el dato subestima la pobreza. Pero si mirás el trabajo de González Rosada, que lo hace con metodología mensual, o el de la Universidad de La Plata o el de la UCA”, es diferente.

Llendo a las cifras, el Presidente marcó: “Hay 11 millones de pobres menos, entre 46 y 47 millones. Entonces, cuando se produce el sinceramiento de la pobreza, se va a 57,2%. Bajamos 25 puntos la pobreza. Sacamos de la pobreza a 11 millones de personas. Entonces, no es cierto que el modelo excluye.”

Asimismo, defendió las políticas sociales que se aplicaron en lo que va de su gobierno: “La baja de la inflación y la política de contención social, como la Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar, ayudaron a devolver recursos al sector vulnerable, que antes era objeto de extorsión y robo por parte de mafias.”

Al contrario de lo que lo acusa la oposición, afirmó: “Este modelo no excluye; incluye. Y por eso tiene un consenso en los sectores vulnerables porque les mejora la calidad de vida.” Y agregó: “Por eso está tan asustado el peronismo. Y hasta le estamos disputándo cara a cara la provincia de Buenos Aires(en términos electorales)“.

La relación con los gobernadores y la distribución de recursos

En relación a las demandas de los gobernadores, Milei fue contundente: “La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8% en términos reales, están recibiendo más recursos. Partieron de una situación de equilibrio y tienen más recursos.” Y agregó: “No corresponde que pidan recursos adicionales. La recaudación crece, y muchos quieren destruir el equilibrio fiscal para obtener más fondos.”

Para Milei el reclamo de los 24 gobernadores es irrazonable: “Quieren destruir al gobierno nacional porque, en el fondo, lo que prueba es que lo que se hizo en la economía argentina en los últimos 100 años está mal y que se generó un

negocio enorme para el partido del Estado”. Poniendo a todos en un mismo lugar el Presidente dijo que eso pasó, “independientemente del color político que tengan, son todos partidos del Estado“.

A los gobernadores “no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Y entonces este modelo lo que prueba es que ellos son parte del problema y no de la solución“. En ese punto fue categórico en su crítica, “algunos tienen perversión, mientras nosotros bajamos impuestos, ellos suben ingresos brutos y otros impuestos, con la intención de romper el sistema.”

Javier Milei dijo estar “sin cuidado” si los gobernadores se imponían en el Congreso, porque irá por el veto primero y por la Justicia después y enfatizó: “Todas las aberraciones que están tratando de hacer son dos puntos del PBI. Para tener una idea del disparate: dos puntos y medio del PBI. Todo lo que están mandando, todo ese paquetazo, son dos puntos del PBI. Y está claro

que lo que quieren hacer es destruir“.

Ajuste en el empleo público y crítica a la burocracia estatal

Al ser cuestionado sobre la pérdida de 50 mil empleos públicos, el primer mandatario afirmó: “Yo diría que es al revés. Los que defienden el Estado son los crueles, porque en realidad, el Estado, en su estructura actual, empeora la productividad y genera más pobreza.”

Y sentenció: “Los desplazamos porque no aportan“. Siguió explicando al decir: “Ahora vos traducis (el ahorro de salarios) en “baja de impuestos, eso hace que la gente tenga más plata, consuman en otros lados y genere puestos de trabajo en otros lados, y además, son productivos, entonces dejan de ser parásitos para ser productivos” remarcó.

al volver a defender a “eficiencia” del Estado, remarcó: “Nosotros achicamos el Estado un 30%”. Algo que dijo, ocurrió en el mundo, desde los años 40 al presente, “sólo en 24 casos en el mundo, y 23 de ellos fueron después de una guerra”. En la Argentina, dijo “la guerra fue el partido del Estado contra los argentinos de bien. Esa fue la guerra de los últimos 80 años. Por eso no hay nada, nada de crueldad en esto, nada. Es decir, la crueldad es el Estado presente que significa más pobres“.

La disolución de Vialidad Nacional

Al ser consultado por las críticas por disolver Vialidad Nacional, el presidente Javier Milei sostuvo que las obras públicas en el país ya eran un “desastre” mucho antes de su propuesta, y que este problema tiene una historia de al menos 50 años. Y recordó que la corrupción existente dentro de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, fue lo que llevó a que hoy Cristina Kirchner y otras personas estén presas.

Sostuvo que no es cierto que no se vayan a construir o sostener la rutas. “Lo que desaparece es el nombre, lo que queda será racionalizado” afirmó el presidente sobre Vialidad. Y detalló lo que piensan hacer con los 40 mil kilómetros de ruta que están a cargo de Nación.

“Vamos a licitar alrededor de 10.000 kilómetros de rutas que actualmente dependen de Vialidad Nacional, y esas obras serán entregadas a empresas privadas que las construirán, operarán y transferirán después”, explicó. Un proceso que podría ser similar al que funciona en Chile, donde las rutas son gestionadas por empresas privadas que las construyen, cobran peajes y luego transfieren la infraestructura al Estado tras un período de concesión. “El sector privado puede hacer las rutas de manera eficiente, y si no cumplen con los plazos o calidad, se aplicarán penalidades”, agregó.

Respecto a las rutas que no resulten rentables, Milei propuso tercerizarlas también, mediante licitaciones en las que las empresas se comprometan a mantener y operar esas vías por un precio determinado. “Si no cumplen, se les aplicarán sanciones. La idea es que el Estado deje de ser el único responsable y que el mercado se encargue de estos servicios”, sostuvo.

Robustez del sistema económico actual

Milei afirmó que la economía argentina, en comparación con el 2017, cuenta con una estructura macroeconómica robusta que le permite resistir intentos de desestabilización por parte de la oposición o sectores políticos adversos. “El equilibrio macroeconómico actual es mucho más fuerte que en 2017, cuando el gobierno de Macri enfrentaba déficits fiscales y de cuenta corriente muy elevados, lo que dejaba al país extremadamente vulnerable”, explicó.

Para el presidente, las políticas que se buscan modificar o imponer desde el Congreso, si se aprobaran, solo tendrían efectos transitorios y no lograrían desestabilizar el modelo económico. “Si el Senado trata y aprueba algún proyecto que vaya en contra del equilibrio macro, nosotros tenemos los votos para vetarlo, y la economía seguirá con el mismo ritmo de crecimiento, inflación controlada y riesgo país estable”, afirmó.

Además, Milei advirtió que, incluso en escenarios donde el veto fuera rechazado y la judicialización de la situación se extendiera, las consecuencias serían solo de carácter transitorio. “La suba del riesgo país y el impacto en el tipo de cambio serían temporales, y la política fiscal del gobierno está diseñada para revertir cualquier efecto negativo en cuanto pase el ciclo electoral”, aseguró.

El presidente libertario enfatizó que la fortaleza del modelo actual hace que cualquier intento de desestabilización sea insuficiente para causar daños duraderos. “Ya es muy tarde para que puedan hacer daño. La economía está blindada, y si quieren, pueden intentar todo lo que quieran, pero no van a lograr su objetivo”, concluyó.

Milei rechazó el fallo de la jueza Loreta Preska.

“Vamos a pelear el tema de YPF hasta las últimas consecuencias“

“Estamos trabajando fuertemente, fuertemente, para defender YPF. Hay dos partes en la cuestión: primero, hacer pelotudeces no sale gratis. Argentina está metida en este quilombo por culpa del inútil de (el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel) Kicillof, avalado por Cristina Fernández de Kirchner. Esta situación es consecuencia de un inútil amparado por un ignorante”, afirmó el Javier Milei en El Observador.

Esto lo dijo ante la decisión de la jueza Loretta Preska que falló contra Argentina por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía y ordenó entregar a los fondos buitres el 51% de las acciones de la petrolera. Milei desestimó esa posibilidad y sostuvo que la decisión judicial “no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina”.

Según el mandatario, “para hacer una ejecución como la que plantea la jueza Preska debería haber una ley del Congreso. Y eso no va a ocurrir”. Además, aclaró que las acciones están resguardadas en la Caja de Valores, por lo cual no pueden ser tomadas por decisión unilateral de una corte extranjera.

“Vamos a pelear el tema de YPF hasta las últimas consecuencias. Vamos a hacer todo por preservar el patrimonio. Y no tengo ningún tipo de interferencia con YPF. No me meto. Fui a visitar Vaca Muerta como voy a visitar a otras empresas. Me interesa aprender”, explicó Milei.

Justicia independiente, avión misterioso y las valijas

Sobre su mirada respecto de la Justicia, el presidente reafirmó su postura de pretender que la Justicia “actúe independientemente. Yo no me meto en la justicia, ni en la política, ni en la seguridad. Lo que hago es gestionar y mantener la batalla cultural.”

Y añadió: “La justicia debe ser independiente, y yo respeto eso. No intervengo en las causas, ni en las investigaciones.”

Respecto del caso del ingreso de una persona con varias valijas que no fueron controladas en el Aeroperto, el presidente afirmó que “No hay irregularidad. Es un equipaje que pasa por todos los controles. Se hizo un sumario, y se inició una causa penal para investigar, porque no podemos dar ni un milímetro de ventaja.”

Y aclaró: “Son 10 valijas, pero en realidad, son 10 bultos. Dos valijas de la tripulación, dos de una persona, y otras bolsas de compras.” Y sobre los controles o falta de ellos, marcó que “son decisiones de Aduana, y en Estados Unidos también controlan. La persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.”

La estrategia electoral y la visión del futuro político

Finalmente, Milei no esquivó el análisis electoral y en ese contexto afirmó: “Mi desafío es ofrecer la mejor propuesta a los argentinos, sin importar quién esté enfrente. La prioridad es el bienestar del país.”

Ató algunos movimientos del dólar con los tiempos electorales “El riesgo país en la Argentina es la bosta de la casta

política. Esa es la realidad. Si no, nosotros tendríamos que tener 200 de riesgo país”, marcó y sostuvo que “Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene equilibrio fiscal. La solidez de Argentina es enorme. Pero yo lo que

quiero seguir sosteniendo es que, aun en el peor de los mundos, el impacto negativo que pudiera haber en la economía, es un

efecto transitorio”.

Porque en octubre, afirmó “vamos a hacer una elección fuerte y, por lo menos, vamos a sacar 40 puntos“. Mientras que el peronismo, a su criterio, “va a estar 10 puntos abajo, seguros… si no más”

Conteste con eso, enfatizó: “El 11 de diciembre, si logramos la mayoría, vamos a revertir todo esto y poner en orden la macroeconomía.”