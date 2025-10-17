Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un mensaje por el Día de la Lealtad, Cristina Fernández de Kirchner advirtió sobre la intervención de Estados Unidos en la economía y cuestionó al gobierno de Javier Milei, asegurando que “la economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos” y que en las elecciones del 26 de octubre la ciudadanía deberá elegir entre el presidente libertario o “Argentina”.

La expresidenta calificó este viernes a Milei como “empleador del mes” del mandatario estadounidense Donald Trump y sostuvo que “algunos pretenden volver a los tiempos en los que la soberanía argentina se decidía en una embajada”.

Asimismo, subrayó: “80 años después nos ponen en la misma disyuntiva: en aquel entonces era Braden o Perón, hoy pareciera ser Bessent o Perón”. Señaló que el verdadero problema del país no radica en la “injerencia extranjera”, sino en la “incapacidad de la derecha y el poder económico para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”.

Criticó el acuerdo entre Milei y Trump, al alegar que el Tesoro estadounidense “no compra pesos”, sino que está “comprando tiempo para que los especuladores salgan del laberinto financiero que ellos mismos armaron”.

Y añadió: “Esto ya lo vimos antes, es el mismo guion de la dependencia. La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos“. En ese sentido, manifestó que ” cuando “los poderosos de afuera quieren decidir quién gobierna, la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años: la soberanía no se negocia”, tras lo cual cerró: “El 26 es Milei o Argentina”.

Estas declaraciones se dieron en el marco de los 80 años del Día de la Lealtad peronista. El mensaje se difundió por audio desde el domicilio donde la CFK cumple prisión domiciliaria, con la participación de militantes, como así también del gobernador bonaerense Axel Kicillof, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y referentes políticos, sociales y gremiales.

