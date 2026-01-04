Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó la detención de Nicolás Maduro y acusó a la administración de los Estados Unidos de haber cruzado “un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”. A su vez, sostuvo que el objetivo de Donald Trump no es restablecer la democracia ni la lucha contra el narcotráfico sino “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… a cara descubierta”.

El mensaje fue publicado este domingo por la mañana en la cuenta de X de la exmandataria, que ayer recibió el alta médica después de pasar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, adonde había ingresado para una operación de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, comenzó su posteo, el primero que publica después de 18 días de inactividad en su cuenta, a causa de la intervención quirúrgica a la que fue sometida.

Ya en su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena por administración fraudulenta en la causa de Vialidad, Cristina Kirchner planteó que en el pasado las intervenciones de los Estados Unidos tuvieron resultados negativos.

“La aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados”, advirtió.

Y continuó: “Hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”.

Finalmente, la expresidenta planteó que en su visión, más allá de los cuestionamientos al operativo en sí, el objetivo central de los Estados Unidos no es garantizar la democracia en Venezuela ni la lucha contra el narcotráfico, sino avanzar sobre su recurso más valioso: el petróleo.

Cristina Fernández de Kirchner junto a Nicolás Maduro en el velatorio de Chavez.

“Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta.

De alta tras la operación

Cristina Kirchner recibió el sábado el alta médica después de pasar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, adonde había ingresado para una operación de apendicitis.

Así lo confirmó el último parte médico emitido por ese centro de salud. La expresidenta, de 72 años, debe volver a su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras la condena por corrupción en la causa Vialidad.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido de alta”, dijeron desde el Sanatorio Otamendi.

“Previamente se retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral”, añadieron, antes de confirmar que “será seguida en domicilio por su equipo médico personal”.