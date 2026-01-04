Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral entrevistó a Rubén Zárate, analista político, profesor e investigador universitario, especialista en temas del desarrollo y energía, para analizar el impacto en el mercado energético global del reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Se refirió al horizonte productivo de Venezuela desde la ocupación de Estados Unidos, a un posible escenario del precio del barril y la posible predominancia del país del norte en el mercado internacional del petróleo y la necesidad de abaratar costos internos. Además, el impacto en Vaca Muerta y en las cuencas tradicionales de petróleo en Argentina. Qué dejó el discurso de Trump en Mar a Lago y el mensaje a todos los países de Latinoamérica.

LOA: ¿Qué impacto tiene en la industria y el mercado energético global el accionar de Estados Unidos contra Venezuela?

RZ: Hay que centrarse en las acciones y en alguno de los dichos de Donald Trump en la conferencia de prensa de Mar a Lago que ha sido excepcionalmente clara. Plantea que Estados Unidos empieza a operar como una fuerza de ocupación que incluye la fuerza militar. En Venezuela puso su foco principalmente en el petróleo.

Adelantó que la acción principal dentro del territorio va a estar concretada por empresas, muy parecido a lo que hizo George Bush en Irak. Las compañías directamente van a asumir el control del recurso natural. Desde Estados Unidos mencionan a Exxon, Chevron y ConocoPhillips como algunas de las principales beneficiarias de la acción.

Por otra parte, dijo con toda claridad que se van a cobrar lo que Venezuela les debe. Literalmente lo que dice que va a haber una toma de ganancia de forma directa a partir del control del petróleo de Venezuela. Lo dijo el presidente Trump con mucha claridad.

Aparece un tema importante: Venezuela estaba produciendo muy por debajo de sus capacidades. Es decir, puede producir o podría producir mucho más hidrocarburos, también remarcado por el presidente de Estados Unidos. Estamos ante un escenario de incremento de la producción de hidrocarburos por el control de la infraestructura y la logística de Venezuela por parte de empresas de EE UU garantizadas por sus fuerzas armadas.

En el corto plazo le brinda a Estados Unidos una solución inmediata para acceder al petróleo pesado venezolano que requieren las destilerías construidas en la década del 50 que se basaban exclusivamente en ese petróleo. Es un porcentaje muy alto de las destilerías del sur del país del norte.

Logra controlar un flujo de petróleo para la producción de combustible en Estados Unidos con el objetivo de abaratar los costos para su economía interna. En el mediano y largo plazo, globalmente, busca controlar el precio internacional basado en que el costo de producción de hidrocarburos en Venezuela es más barato incluso que el de Arabia Saudita. Y obviamente mucho más barato que el de producción no convencional.

Por lo cual, si lo expresado por Trump se lleva adelante en el corto plazo estamos ante un escenario de desenganche definitivo de Estados Unidos de la OPEP que regula el precio internacional. Más allá que el precio puede subir en lo inmediato producto de la incertidumbre se genera una posibilidad de una baja general de los hidrocarburos, dentro de los mercados que están definidos en los documentos de seguridad nacional de EEUU.

Una hipótesis que surge en ese escenario es que podría afectar los planes de largo plazo que la Argentina tiene en Vaca Muerta. Esta cuenca para producir requiere de un barril a USD 60 y Trump podría llevar eso a un precio mucho más bajo con el control definitivo de la infraestructura y las áreas petroleras de Venezuela.

LOA: ¿En qué tiempo podría llegar a producirse ese escenario?

RZ: Depende de muchos factores. Hubo un informe de un experto venezolano de parte de las grandes empresas de EEUU, que fue parte en un juicio en Delaware en Estados Unidos, donde menciona que los activos de las expropiaciones de empresas de hidrocarburos que realizó en su momento Hugo Chávez (expresidente) y luego Nicolás Maduro (último presidente) de empresas de hidrocarburos se han mantenido bastante bien y que están funcionando en muy buenas condiciones.

Si esto es cierto, la capacidad de esa acción sería muy rápida. Habría que reestructurar la logística en general, reubicar la estrategia y en todo caso afectará a China que es el principal importador de Venezuela. En tal sentido el proceso de recuperación, para los usos inmediatos de EEUU, puede ser bastante rápido, generando una tendencia de incremento de productividad bastante rápida, más allá que la optimización pueda llegar en varios años.

El argumento principal del informe de aquél experto era que el mantenimiento de esos activos obligaba a Venezuela a pagar una deuda por expropiación mucho más alta de la que originalmente se había planteado. Se trata de unos USD 12.000 millones aproximadamente. Este argumento originado en el 2024, formó parte del análisis de Marcos Rubio (Secretario de Estado de EE UU) hace una semana y fue retomado en el discurso de Trump en Mar a Lago, cuando menciona los beneficios de las empresas.

En principio, de no existir una situación de guerra y resistencia más activa por la ocupación de Estados Unidos en Venezuela, las empresas van a tener la vía libre para incorporar esos activos rápidamente, pero todo es muy incierto todavía. Por lo pronto las acciones en Wall Street de esas empresas saltaron excepcionalmente más del 18% en un solo día.

LOA: Retomando el mercado energético argentino…

RZ: Está dominado hoy por Vaca Muerta. El precio internacional de los hidrocarburos está por debajo de lo que vaca muerta requiere para sostener sus inversiones. Ahora, paradójicamente, podrían llegar a recuperarse el valor de los convencionales.

Es decir, hay un contexto nuevo que se debe analizar bien, creo que la clave es retomar el análisis de las destilerías, considerando las cadenas de valor reales y lo que requiere importar Estados Unidos, para ver qué tipo de petróleo requieren activamente, para luego mirar una por una nuestras cuencas.

Asimismo, hay que estar atento a una posible situación de ralentización de las inversiones en Vaca Muerta.

LOA: Es una mala noticia para Argentina de producirse ese escenario.

RZ: Estamos ante una noticia que conmociona a los países productores de hidrocarburos. Una cosa es Venezuela produciendo muy poco según sus reservas y a bajo costo, y otra realidad es que de pronto aparezca la necesidad Estados Unidos de bajar el costo de la energía con la producción repuntando para uso principal de su propio sistema industrial. No es un problema de abundancia o escasez de petróleo como otras veces, es un problema de uso específico del mercado de EEUU, al menos en el corto plazo. No hay que olvidar que durante el gobierno de Biden se decidió usar las reservas estratégicas durante la pandemia, y eso no lo pudieron recuperar aún.

Habrá que esperar y ver cómo se reformulan los pactos que tiene Estados Unidos con la OPEP. Hubo reuniones con Arabia Saudita previo a la ocupación de Venezuela.

LOA: ¿Estados Unidos podría sumar tensiones con la OPEP?

RZ: A partir de que tomen el control efectivo de la infraestructura de de hidrocarburos, puede fijar el precio. Hay antecedentes que ya sucedieron en la invasión a Irak pero se le complicó mucho la misión militar a Estados Unidos y le provocó un sobrecosto hacerse cargo de la infraestructura petrolera de Irak. No hay que perder de vista que todos los países árabes poseen la capacidad para bajar el precio del petróleo. Estados Unidos lo que está buscando es regular su propio precio internamente en el corto plazo, y en el mediano regular los flujos hacia China y el resto de los BRICs.

LOA: Dependerá si Venezuela tiene capacidad de respuesta militar

RZ: Correcto. Si bien son escenarios diferentes, hay indicadores similares en la estrategia de EEUU. Halliburton se benefició con la guerra en Irak, ahora hay que seguir a Exxon y los otros mencionados, en Venezuela.

LOA: Estados Unidos está con problemas en su economía

RZ: El inconveniente que enfrentan es que la dinamización de la economía en Estados Unidos es más lenta que lo previsto, en eso está enfocado principalmente Trump. Está intentando controlar toda la cadena de suministros y materias primas que puede brindar América Latina al mundo y apropiárselas, evitando que lleguen particularmente a China.

Este escenario hay que mirarlo como un prisma de varias caras. Hay una que es inmediato: Garantizar el suministro de petróleo pesado venezolano a las refinerías de Estados Unidos. Eso es muy importante, explican la mayor cantidad del consumo de combustible de Estados Unidos. Todas son empresas integradas, petroleras dueñas de sus refinerías. Con esto vuelven a tener el control y el poder.

Así fue el ataque de Estados Unidos a Caracas.

Latinoamérica, ¿zona de paz?

LOA: Históricamente se dijo que Latinoamérica, salvo el conflicto armado en Malvinas, fue una región de paz. ¿Dejó de serlo?

RZ: Hay que aclarar esa frase. Luego de analizar los documentos desclasificados por Estados Unidos, se puede observar que casi todos los golpes militares de Estados en América Latina fueron provocados, generados o con intervención directa de agencias de Estados Unidos.

Fue una región con violencia específica, lo que no existió fue guerra entre Estados. No fue pacífica, solo que hubo otro tipo de violencia. Recordemos el Plan Cóndor que organizó, estructuró y generó un sistema de represión y desaparición de personas durante el periodo de los 70 en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. La intervención de Estados Unidos siempre ocurrió. La diferencia esta vez es que podríamos tomar como antecedente dos anteriores, que es Panamá y Granada, donde se apela a la intervención armada directa. En ese sentido no es mero acontecimiento es un cambio de época.

Ahora hay una intervención directa de fuerzas militares de Estados Unidos. Hay informes que el Departamento de Defensa de Estados Unidos generó e indicó que tiene más de un tercio de la flota naval americana en el Caribe. Entonces estamos ante una novedad. Creo que la novedad, lo dijo Trump, es que se reactualizó la doctrina Monroe y sostiene que Estados Unidos está destinado a dominar América Latina.

Se deduce que existe la voluntad de la ocupación militar de América Latina. Esto no es una declaración hacia Venezuela, sino que es una declaración hacia la región.

LOA: Ecuador y Argentina, los dos únicos países que apoyaron el accionar de EE UU, ¿qué implica?

RZ:Y si, son los únicos dos países de América Latina que desplazaron las reservas de oro hacia países centrales de forma voluntaria. Me parece que hay que mirar esto también, no es una mera cuestión que el presidente de Argentina y Ecuador son amigos y van a jugar golf a Miami. Una de las decisiones de Marcos Rubio fue tomar directamente el control de las reservas de oro de Venezuela. Los únicos dos países que lo hicieron de manera voluntaria son Ecuador y Argentina.

Es una situación extremadamente comprometida para América Latina porque el desplazamiento de tropas que eran habituales en Asia o en África por parte de Estados Unidos ahora vienen a América Latina de forma directa.

El mensaje no es acotado solo a Venezuela. Hay expresiones para toda América Latina y se mencionó incluso el caso de Honduras o El Salvadorcomo plataformas de ocupación hacia Nicaragua. Con lo cual es altamente probable que existan nuevas acciones rápidamente.

Hay que despejar las cosas, no es un problema de democratización o narcotráfico. El principal contrabandista y narcotraficante probado en cortes de Estados Unidos, el ex presidente de Honduras, condenado en Estados Unidos, fue indultado por el propio Trump hace unos días. Queda claro que estas operaciones no son impulsadas por la lucha contra el narcotráfico.

Por otro lado, el discurso de Trump en Mar a Lago, hay que leerlo con mucha atención. No menciona una sola vez la palabra democracia y menciona más de una decena de veces la palabra petróleo. Como decía como decía Lacan, la verdad siempre emerge a través del lenguaje, en particular en sus omisiones y fallos.

Conclusiones

En un escenario de tensiones militares, el tablero energético mundial se reformula y Estados Unidos se encamina a tutelar de forma activa, con participación militar directa, los países de América Latina, eso define un cambio de época.