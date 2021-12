Cristóbal López, previo a la sentencia del caso Oil Combustibles: "Nada hubiese pasado si acordaba con Macri entregarle los medios para que los use a gusto"

Este jueves se realizó la última audiencia por el juicio del caso Oil Combustibles. A las 17 horas se espera conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal 3, luego de dos años y medio.

Esta mañana, el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, negó que se haya cometido delito en el otorgamiento de un plan de pago a la empresa Oil Combustibles, al expresar sus "últimas palabras" en el juicio que se le sigue por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.

En el caso del empresario Cristóbal López, accionista del Grupo Indalo, afirmó que "nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con (Mauricio) Macri entregarle los medios para que él los use a gusto".

En el inicio de su exposición, López dijo: "Ha quedado claro lo que ha pasado en estos seis años así que solo me resta agradecer a mis abogados. Entendemos que el final va a ser un final de justicia que es lo que requerimos desde el primer día. Y pedirle perdón a mis socios, a mis amigos, a los empleados, colaboradores, y obreros de Grupo Indalo que la pasaron muy mal con la incertidumbre de ver cuándo se quedaban sin trabajo, gente que por años no le pudimos actualizar sueldos por la crisis financiera del grupo".

"Decía que toda esta gente que luchó en cuatro años, la pasó muy mal y me siento responsable de eso porque nada de esto hubiera pasado si yo hubiera acordado con el ex presidente Macri entregar los medios de comunicación para que él y su equipo manejaran a gusto y paciere", disparó. "Me negué y estas fueron las consecuencias", remató.

"Yo me la banco pero fueron sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Pero de alguna manera dios y la justicia va poniendo todo en su lugar. Miro para adelante y como dijo Fabián, déjennos seguir trabajando que lo que sabemos hacer es eso. Trabajar", concluyó