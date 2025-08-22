Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de los actos en honor a San Martín y de la conmemoración provincial por San Juan Bosco, el calendario 2025 continúa avanzando hacia la segunda mitad del año. En esta etapa, los feriados no solo cumplen una función de memoria y reconocimiento histórico, sino que también se convierten en un respiro esperado para la comunidad.

La pregunta que surge entre familias, comercios y el sector turístico es clara: ¿cuándo llega el próximo feriado en Santa Cruz? La respuesta está vinculada a la organización nacional y también a disposiciones provinciales que generan particularidades en la agenda local.

Los próximos feriados en la provincia son principalmente locales, que afectan a ciertas comunidades y generan días de descanso para la población de cada localidad:

24 de agosto (domingo) : Comandante Luis Piedra Buena , aniversario de la localidad. Aunque cae domingo, es un día de celebración local que afecta la organización de actividades comunitarias y culturales.

: , aniversario de la localidad. Aunque cae domingo, es un día de celebración local que afecta la organización de actividades comunitarias y culturales. 30 de agosto (sábado): Cañadón Seco, aniversario de la localidad. Este feriado local permite a la comunidad disfrutar de actividades recreativas y culturales durante el fin de semana.

En septiembre, algunas localidades de la provincia celebran sus aniversarios fundacionales, lo que da lugar a feriados municipales con impacto específico en cada comunidad.

15 de septiembre (lunes) : Koluel Kaike , día de aniversario de la localidad. Este feriado permite extender el descanso durante el fin de semana, generando un fin de semana largo .

: , día de aniversario de la localidad. Este feriado permite extender el descanso durante el fin de semana, generando un . 17 de septiembre (miércoles): Puerto San Julián, fecha que conmemora el aniversario de la localidad. Aunque cae entre semana, es un día no laborable local que impacta en la comunidad.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

A nivel nacional, la siguiente fecha marcada en rojo es el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En 2025, esta jornada cae domingo, por lo que se mantendrá como conmemoración oficial pero sin alterar la rutina laboral de la mayoría de los argentinos.

En cambio, el próximo gran hito para toda la provincia llegará con el 27 de octubre, cuando se conmemore un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Este feriado provincial, instaurado por ley, será un lunes en 2025, lo que asegura un fin de semana largo con alcance en todo el territorio santacruceño.

Más adelante, noviembre traerá nuevamente la dinámica de los feriados puente turísticos, en este caso con un “súper fin de semana largo” que abarcará desde el viernes 21 hasta el lunes 24, gracias a la combinación del feriado puente y el Día de la Soberanía Nacional.

