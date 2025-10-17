Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tanto el trabajo de niñera como de cuidador de adultos forman parte de la cuarta categoría de empleados domésticos, y su tarea comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. En el mes de octubre, los trabajadores de dicho sector cobrarán el mismo sueldo que en septiembre.

El último incremento que formaba parte del acuerdo paritario para empleados del sector impactó en el mes previo, por lo que hasta el momento no hay nuevos aumentos negociados. Además, no percibirán el bono extraordinario ya que las entregas culminaron junto al salario de septiembre. Este mes se utilizan como referencia los valores publicados por Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares), en su sitio oficial figuran las cifras exactas para quienes trabajan por hora y por mes en distintas categorías.

Salarios por hora de niñeras y cuidadores de adultos

Según la grilla oficial de la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares), los valores mínimos por hora para trabajadores contratados por menos de 24 horas semanales son:

Por hora con retiro: $3.293,99

Por hora sin retiro: $3.683,21

Estos valores aplican a quienes realizan tareas de cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad en sus domicilios.

Salario mensual para empleados de casas particulares

Quienes trabajan en un esquema mensual, con 24 o más horas semanales para un mismo empleador, reciben los siguientes montos de referencia:

Mensual con retiro: $416.485,63

Mensual sin retiro: $464.129,59

Estos valores corresponden únicamente al salario base; los empleadores deberán agregar los conceptos de antigüedad, aportaciones jubilatorias y obra social, según lo establece la ley n.º 26.844.

Bono extraordinario y actualizaciones paritarias

En octubre de 2025, las niñeras y cuidadores de adultos ya no cuentan con el bono extraordinario, que se entregó en tres cuotas consecutivas y culminó junto con el salario de septiembre. Actualmente, los salarios se calculan únicamente sobre los valores de referencia establecidos en el último acuerdo paritario.

Pago adicional por zonas desfavorables

La ley contempla un incremento del 30% sobre los salarios mínimos para trabajadores que desarrollen sus tareas en zonas desfavorables, que incluyen:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires

Este adicional busca compensar las condiciones económicas y geográficas particulares de estas regiones, garantizando un salario más equitativo para quienes trabajan en ellas.