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El sacerdote Ariel Silguero de la Catedral “Nuestra Señora de Luján” y de la Parroquia San Juan Bosco de Río Gallegos viajó a Buenos Aires para participar de las actividades que León XIV llevó adelante durante su visita a la Argentina.

Tapa especial de La Opinión Austral por la visita de León XIV a la Argentina.

“Estoy muy contento, muy feliz de haber compartido esta visita de León XIV a la Argentina. A mí me tocó compartir la concelebración con el papa, fui uno de los sacerdotes seleccionados de todos los sacerdotes que se fueron inscribiendo en el país“, contó el vicario episcopal de Jóvenes de la Diócesis de Río Gallegos a La Opinión Austral.

“Concelebrar fue una gracia muy grande, sobre todo en esta celebración de los 20 años de sacerdocio que voy a celebrar este martes. Fue un momento único poder concelebrar, verlo al papa tan cerquita, fue una gracia de Dios para mi ministerio, para mi parroquia, para mi comunidad y para mi diocésis también. Estoy muy feliz, me recé todo”, agregó.

Silguero concelebró en las misas que tuvieron lugaren el Monumento de los Españoles y en la Basílica de Luján. “Lo viví con mucha intensidad, con mucho entusiasmo, fue muy emocionante”, agregó.

Sobre León XIV manifestó: “Transmite, sobre todo, la alegría del Evangelio, transmite una serenidad y una alegría, un entusiasmo que te anima y que nos lleva también a anunciar a Jesús en los lugares donde estamos y todo ese entusiasmo poder llevarlo también a nuestra Patagonia”.

El padre Ariel Silguero de la Diócesis de Río Gallegos, junto a jóvenes de Río Gallegos, Caleta Olivia y otras localidades de Santa Cruz.

El sacerdote también participó del encuentro del papa con los jóvenes, que contó con la presencia de más de un millón de personas. “Tuve la oportunidad de poder confesar, tenía previsto en la agenda confesar dos horas, era lo pautado. En mi caso, estuve casi más de tres horas junto con otros sacerdotes porque era mucha la cantidad de jóvenes que se fueron acercando para confesarse. En un momento estaba parado, en otro momento, me sentaba, pero confesando todo el tiempo a los jóvenes, fue una gracia muy particular que doy gracias al señor”.

De este modo, en los tres eventos grandes que el papa llevó adelante en Buenos Aires, tanto en Luján como en el Monumento de los Españoles, Silguero pudo participar. “Estoy muy contento, llevo también ese entusiasmo de que todos somos invitados a sumarnos a esta evangelización y a la misión que el papa nos alienta“, afirmó.

Recalcó que el pontífice “nos habló de que todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo. Me parece que nos entusiasma también a todos para llevar el Evangelio de Jesús“.

20 años de sacerdocio

En vísperas de su aniversario de ordenación y durante su estadía en Buenos Aires, Silguero aprovechó la oportunidad para visitar el Seminario Patagónico, donde se están formando los futuros sacerdotes.

“Es una gracia muy linda, viví en ese seminario, ahí recibí la formación sacerdotal y luego, tuve la gracia también de prestar el servicio como rector del seminario. Estoy muy contento también de poder compartir con los seminaristas y con el rector, el padre Daniel, siempre me recibe con mucho cariño. En este lugar, me siento en casa”, expresó.

“Estoy muy feliz de que estas previas de mi fiesta de ordenación la pueda vivir en unión con el papa. Fue una gracia muy especial, lo viví con mucha intensidad”, concluyó.