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El sueño que durante años se construyó entre entrenamientos, competencias, madrugadas y sacrificios ya comenzó a hacerse realidad. Dana García ya está en Puerto Rico, donde inició una nueva etapa de su vida deportiva y universitaria tras recibir una beca para continuar sus estudios y su carrera como nadadora en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan.

La llegada a la institución puertorriqueña marca un nuevo capítulo para la representante del Hispano Americano de Río Gallegos, quien ahora tendrá la posibilidad de combinar su formación académica con el alto rendimiento deportivo en un nuevo entorno y con infraestructura especialmente destinada a la práctica de la natación.

Desde el club santacruceño celebraron el desembarco de la deportista en su nueva ciudad y compartieron las primeras imágenes de esta etapa: la universidad, los espacios donde desarrollará su vida cotidiana y la pileta en la que continuará entrenando y preparándose para los próximos desafíos.

“Una nueva etapa, el mismo sueño”, fue el mensaje elegido por el Hispano Americano para acompañar la publicación, destacando que esta oportunidad es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y entrenamiento.

Dana García cuando visitó los estudios de LU12 días antes de emprender el viaje a Puerto Rico. FOTO LEANDRO FRANCO/LOA

De Río Gallegos a Puerto Rico

La historia que llevó a Dana hasta esta oportunidad comenzó cuando tenía apenas cuatro años, cuando se inició en la natación. A los 11 ingresó al Hispano Americano y, desde entonces, su crecimiento deportivo fue sostenido hasta transformarse en una de las referentes de la natación santacruceña.

En los últimos años, García logró integrar en cuatro oportunidades la Selección Argentina, además de conquistar medallas en competencias internacionales. Entre sus antecedentes se destaca la medalla de bronce obtenida en el Sudamericano Juvenil, en su primera participación con el seleccionado nacional.

También tuvo experiencias internacionales en Brasil y Bolivia y realizó una pretemporada de tres meses en el club Grêmio, sumando rodaje y experiencias que contribuyeron a su crecimiento dentro de la disciplina.

Todo ese recorrido desembocó en la posibilidad de acceder a una beca en el exterior. La propuesta de la Universidad del Sagrado Corazón le permitirá estudiar Psicología y, al mismo tiempo, continuar desarrollándose como nadadora.

Una oportunidad para crecer dentro y fuera de la pileta

La beca representa mucho más que la posibilidad de estudiar en Puerto Rico. De acuerdo con lo informado previamente, incluye los estudios universitarios, alojamiento, alimentación y distintos elementos necesarios para su formación y entrenamiento, además del equipamiento deportivo para competir. La universidad cuenta, además, con una piscina olímpica de 50 metros.

Para Dana, que tiene entre sus objetivos futuros especializarse en Psicología Deportiva, se trata de una oportunidad que permite unir dos de sus grandes intereses: la formación profesional y el deporte de alto rendimiento.

Ahora, ese proyecto dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad.

Desde Río Gallegos, la Familia Celeste acompaña a la nadadora en este desafío y celebra cada paso de una deportista que llevará consigo la historia, el esfuerzo y los aprendizajes construidos durante años en el Hispano Americano.

Dana ya dio las primeras brazadas de esta nueva aventura. El desafío continúa, esta vez a miles de kilómetros de casa, pero con el mismo sueño que la acompañó desde sus primeros entrenamientos: seguir creciendo, competir y representar de la mejor manera a Río Gallegos y al deporte argentino.