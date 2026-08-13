Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Hotel Alvear Icon en el barrio porteño de Puerto Madero se desarrolló la conferencia anual de AmCham Argentina – Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

Bajo el lema “La energía es clave federal”, el encuentro reunió a gobernadores, funcionarios nacionales y referentes del sector energético y empresarial.

En la oportunidad, La Opinión Austral dialogó con la senadora nacional por Neuquén de la Neuquinidad, Julieta Corroza.

“Vaca Muerta es faro para todo el país”, señaló y continuó diciendo que “lo que venimos a hacer como Estado, desde el gobierno provincial, es garantizar que todo este desarrollo de Vaca Muerta ayude al crecimiento de todo el país, pero que impacte también en la calidad de vida de cada neuquino. Decimos que esto tiene importancia siempre y cuando impacte directamente en el metro cuadrado de quienes vivimos en la provincia”.

Por otra parte, consultada sobre el Súper RIGI, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para ampliar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original, recordó: “Estamos en la etapa del RIGI todavía que para la inversión hidrocarburífera ha sido muy importante y, sobre todo para toda la cadena de valor, que hayamos podido incorporar el RIGI al ASPRI fue muy importante, generó crecimiento a toda la industria a lo largo y genera muchas fuentes de trabajo, oportunidades de mayor crecimiento, mayores ingresos, así que estamos en esa etapa esperando que toda esa inversión del RIGI empiece a tener su rédito económico en los próximos meses”.

“El Super RIGI que lo estamos tratando en el Senado ahora, es para otro tipo de industrias, para una industria que todavía no existe en la provincia de Neuquén, pero que como provincia ya nos estamos preparando, garantizando que las condiciones para que esas empresas vengan a instalarse estén dentro de la provincia, primero con todo lo que tiene que ver con lo climático”, señaló.

“Neuquén cuenta con muchas energías, renovables, eólicas. Ponemos énfasis en garantizar que todas las condiciones de servicios que se necesiten estén a la altura de esas inversiones, que si todo sale bien y se aprueba la ley, van a llegar a nuestro país y en especial a Neuquén”, manifestó Corroza.

En cuanto a la exportación de gas licuado, afirmó: “Los números son impresionantes. Como de acá a 2031, ya lo dice el gobernador Rolando Figueroa, este boom viene y nosotros pasamos a ser el principal exportador y eso es muy importante para todo el desarrollo de Vaca Muerta”.

Por último, consultada sobre las inversiones que representaría, sostuvo que “lo que tenemos planificado con todo lo del GNL y el RIGI, de lo que va a venir se habla aproximadamente de una ganancia para Neuquén de 1.800 millones de dólares y una inversión de 6 millones de dólares, se gana mucho. En la comisión, traté de contar la experiencia del RIGI para darle valor a este super RIGI, contándoles como para el 2028 vamos a contar con una ganancia que va a impactar en el territorio neuquino”.

Leé más notas de La Opinión Austral