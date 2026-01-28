Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exdiputado y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos advirtió que el problema más crítico de la Argentina es el sobreendeudamiento de las familias. Este fenómeno obliga a las personas a tomar nuevas deudas para cubrir las anteriores en un círculo vicioso.

Adviertió que el endeudamiento familiar es el problema social más crítico de Argentina en 2025-2026, impulsado por altos costos fijos (servicios, alimentos) y salarios bajos. Propuso un proyecto de ley para crear un programa de desendeudamiento que frene el sobreendeudamiento con tasas abusivas. ANSES podría prestar dinero a trabajadores, jubilados, monotrobutistas -entre otros- a una tasa más baja que lo hace el mercado.

Altos costos

“El costo de luz, gas y servicios básicos se ha hecho cada vez más alto. Las familias destinan gran parte de sus ingresos de los primeros diez días a pagarlos”, explicó. A esto se suma el precio de los medicamentos, que está “totalmente desregulado, al igual que el costo de los alimentos“.

Todo eso hace que la gente pague el mínimo de la tarjeta o recurra a financieras de esquina. En los barrios más pobres, incluso “se llega a prestamistas con tasas del 500% anual”. “Estamos hablando de gente que se endeuda para vivir, no para comprar una casa“, remarcó.

Frenta a esta realidad procupante de los argentinos, recurren a tomar préstamo de billeteras virtuales o en las entidades bacarias haciendo crecer el sobreendeudamiento, planteó la “necesidad de establecer un tope a la tasa de interés inspirado en modelos aplicados en otros países, inclusive en los que gobierna la derecha”. “El que debe hasta 200.000 pesos no puede devolver más del doble; tiene que haber un límite“, sostuvo.

Hoy la situación se agrava con las billeteras virtuales porque el acceso al crédito es directo en el celular. “Uno aprieta dos botones y ya tiene el dinero disponible, lo que genera una bola de nieve inmediata”, resaltó.

“Un estudio que encargué cuando fui ministro indicaba que el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Le debe al primo, al hermano y a la tarjeta al mismo tiempo”, detalló. Según su visión, esto genera un fenómeno de implosión social porque la plata, sencillamente, no alcanza.

Un problema del país

Arroyo rechazó que el problema sea la falta de educación financiera y lo atribuyó a una cuestión de ingresos y desregulación estatal. “Si se triplicó la morosidad en la tarjeta, el problema es del país, no de la persona que no supo qué hacer con su dinero”, afirmó.

Para el exministro, el hecho de que los planes sociales se cobren por billeteras virtuales permite endeudarse desde el “botón de al lado”. Esta situación crece asociada también al juego online y al descalce de los costos de la vida cotidiana.

“El día 10 todo el mundo se queda sin plata y por eso aparece el fenómeno del recrédito“, advirtió. En este sentido, cuestionó la desregulación impuesta por el actual Gobierno Nacional a través del decreto 70/23.

Ese decreto liberó las tasas de interés de billeteras virtuales y bancos, algo que para Arroyo no tiene precedentes. “Gobiernos de derecha, de centro o de izquierda regulan la tasa de interés en todo el mundo. Bolsonaro en Brasil reguló el sistema”, comparó.

Finalmente, insistió en que el Estado no puede mirar para el costado cuando se cobran intereses usurarios. “Debe establecerse un tope y garantizar que la gente sepa qué está pagando. El conflicto social en Argentina va a venir por un montón de gente que debe plata”, concluyó.