El presidente Javier Milei oficializó un aumento salarial para las Fuerzas Armadas en 2026 a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Economía y de Defensa. La medida, publicada en el Boletín Oficial, definió una nueva grilla de haberes mensuales que alcanza a todo el personal militar y a la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia desde diciembre de 2025 y impacto pleno en los sueldos de febrero.
El esquema surge de una evaluación escalafonaria y responde a los criterios salariales aplicados en la Administración Pública Nacional. El texto oficial lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y cuenta con el aval de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Aumento para las Fuerzas Armadas: cómo se definió la nueva escala
El Gobierno explicó que la actualización salarial revisó los ingresos vigentes durante 2025, cuando rigió una escala fijada entre junio y noviembre. A partir de esa revisión, el Ejecutivo estableció nuevos montos con el objetivo de ordenar la estructura salarial, reconocer la función estratégica de las Fuerzas Armadas y mantener coherencia con el resto del sector público.
La resolución precisó que el gasto se financia con las partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional asignadas al Ministerio de Defensa.
Cuánto cobran los oficiales superiores en 2026
De acuerdo con el Anexo I de la Resolución 1/2026, los oficiales superiores perciben los siguientes haberes mensuales desde diciembre de 2025:
- Teniente General, Almirante o Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante o Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante o Brigadier: $2.328.718
Oficiales jefes y subalternos: sueldos actualizados
La nueva grilla salarial también fijó los montos para los oficiales jefes y subalternos de las tres fuerzas:
- Coronel, Capitán de Navío o Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata o Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor o Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán o Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero o equivalente: $1.029.221
- Teniente o Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina o Alférez: $840.353
Suboficiales y tropa: cuánto ganan desde febrero
La actualización salarial alcanzó a los suboficiales y a la tropa voluntaria, con los siguientes valores:
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero o Suboficial Ayudante: $1.126.261
- Sargento Primero, Suboficial Segundo o Suboficial Auxiliar: $990.671
- Sargento o Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo o Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario de 1ª o Marinero de 1ª: $672.914
- Voluntario de 2ª o Marinero de 2ª: $622.720
Policía de Establecimientos Navales: la escala vigente
La Resolución 1/2026 también ajustó los salarios de la Policía de Establecimientos Navales, fuerza que cumple tareas de seguridad en dependencias de la Armada. Los haberes mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Subcomisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686
El acuerdo con los estatales: 2% de aumento y suma fija
En paralelo al aumento para las Fuerzas Armadas, el Gobierno cerró un acuerdo salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional alcanzados por el SINEP, que quedó formalizado a través del Decreto 37/2026.
El entendimiento incluyó:
- Un aumento del 2% sobre los salarios básicos.
- Una suma fija de $50.000, correspondiente al cierre del ejercicio 2025.
El acuerdo recibió el aval de UPCN, mientras que ATE lo rechazó por considerar insuficiente la suba frente a la inflación.
Impacto en salud y otros sectores del Estado
La actualización salarial también alcanzó al sistema sanitario nacional. Los jefes de residentes de hospitales nacionales y del Hospital Garrahan pasaron a percibir $1.437.773, mientras que los residentes de primer año cobran $1.090.292.
Además, el Gobierno fijó un tope de $771.912 para la retribución bruta normal de los agentes habilitados a realizar servicios extraordinarios.
Con este paquete de medidas, la administración de Javier Milei avanzó en la recomposición salarial de sectores clave del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas, que ya conocen de cuánto es el aumento en 2026 y cómo quedan los sueldos por jerarquía.
