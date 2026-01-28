Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei oficializó un aumento salarial para las Fuerzas Armadas en 2026 a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Economía y de Defensa. La medida, publicada en el Boletín Oficial, definió una nueva grilla de haberes mensuales que alcanza a todo el personal militar y a la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia desde diciembre de 2025 y impacto pleno en los sueldos de febrero.

El esquema surge de una evaluación escalafonaria y responde a los criterios salariales aplicados en la Administración Pública Nacional. El texto oficial lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y cuenta con el aval de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Aumento para las Fuerzas Armadas: cómo se definió la nueva escala

El Gobierno explicó que la actualización salarial revisó los ingresos vigentes durante 2025, cuando rigió una escala fijada entre junio y noviembre. A partir de esa revisión, el Ejecutivo estableció nuevos montos con el objetivo de ordenar la estructura salarial, reconocer la función estratégica de las Fuerzas Armadas y mantener coherencia con el resto del sector público.

La resolución precisó que el gasto se financia con las partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional asignadas al Ministerio de Defensa.

Cuánto cobran los oficiales superiores en 2026

De acuerdo con el Anexo I de la Resolución 1/2026, los oficiales superiores perciben los siguientes haberes mensuales desde diciembre de 2025:

Teniente General, Almirante o Brigadier General: $2.866.115

$2.866.115 General de División, Vicealmirante o Brigadier Mayor: $2.555.944

$2.555.944 General de Brigada, Contralmirante o Brigadier: $2.328.718

Oficiales jefes y subalternos: sueldos actualizados

La nueva grilla salarial también fijó los montos para los oficiales jefes y subalternos de las tres fuerzas:

Coronel, Capitán de Navío o Comodoro: $2.039.752

$2.039.752 Teniente Coronel, Capitán de Fragata o Vicecomodoro: $1.773.466

$1.773.466 Mayor o Capitán de Corbeta: $1.397.196

$1.397.196 Capitán o Teniente de Navío: $1.157.154

$1.157.154 Teniente Primero o equivalente: $1.029.221

$1.029.221 Teniente o Teniente de Corbeta: $927.877

$927.877 Subteniente, Guardiamarina o Alférez: $840.353

Suboficiales y tropa: cuánto ganan desde febrero

La actualización salarial alcanzó a los suboficiales y a la tropa voluntaria, con los siguientes valores:

Suboficial Mayor: $1.433.055

$1.433.055 Suboficial Principal: $1.270.438

$1.270.438 Sargento Ayudante, Suboficial Primero o Suboficial Ayudante: $1.126.261

$1.126.261 Sargento Primero, Suboficial Segundo o Suboficial Auxiliar: $990.671

$990.671 Sargento o Cabo Principal: $889.398

$889.398 Cabo Primero: $798.183

$798.183 Cabo o Cabo Segundo: $738.764

$738.764 Voluntario de 1ª o Marinero de 1ª: $672.914

$672.914 Voluntario de 2ª o Marinero de 2ª: $622.720

Policía de Establecimientos Navales: la escala vigente

La Resolución 1/2026 también ajustó los salarios de la Policía de Establecimientos Navales, fuerza que cumple tareas de seguridad en dependencias de la Armada. Los haberes mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Comisario Inspector: $883.514

$883.514 Comisario: $848.036

$848.036 Subcomisario: $788.793

$788.793 Oficial Principal: $687.932

$687.932 Oficial Inspector: $625.825

$625.825 Oficial Subinspector: $523.412

$523.412 Oficial Ayudante: $433.557

$433.557 Oficial Subayudante: $381.309

$381.309 Subescribiente: $622.606

$622.606 Sargento Primero: $470.357

$470.357 Sargento: $450.727

$450.727 Cabo: $361.420

$361.420 Agente de Primera: $349.341

$349.341 Agente de Segunda: $343.686

El acuerdo con los estatales: 2% de aumento y suma fija

En paralelo al aumento para las Fuerzas Armadas, el Gobierno cerró un acuerdo salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional alcanzados por el SINEP, que quedó formalizado a través del Decreto 37/2026.

El entendimiento incluyó:

Un aumento del 2% sobre los salarios básicos.

sobre los salarios básicos. Una suma fija de $50.000, correspondiente al cierre del ejercicio 2025.

El acuerdo recibió el aval de UPCN, mientras que ATE lo rechazó por considerar insuficiente la suba frente a la inflación.

Impacto en salud y otros sectores del Estado

La actualización salarial también alcanzó al sistema sanitario nacional. Los jefes de residentes de hospitales nacionales y del Hospital Garrahan pasaron a percibir $1.437.773, mientras que los residentes de primer año cobran $1.090.292.

Además, el Gobierno fijó un tope de $771.912 para la retribución bruta normal de los agentes habilitados a realizar servicios extraordinarios.

Con este paquete de medidas, la administración de Javier Milei avanzó en la recomposición salarial de sectores clave del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas, que ya conocen de cuánto es el aumento en 2026 y cómo quedan los sueldos por jerarquía.