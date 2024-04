Una vez más, se llevó a cabo el juego “congelados” en Gran Hermano (Telefe). En esta ocasión, ingresó el hijo de Darío Martínez Corti, quien, mientras abrazaba a su padre, le agradeció el sacrificio que hizo por toda su familia; luego de esto, Santiago del Moro reunió a los jugadores en los sillones y, ahí, le preguntó a Darío “a qué se estaba refiriendo el joven”; ante la consulta del conductor del reality, Darío se quebró al contar su desgarradora historia de vida.

El desconsolado llanto de Darío de Gran Hermano al hablar sobre su vida personal

Santiago, le dijo a Corti: “Tu hijo, recién, cuando entró, te agradeció y, varias veces, repitió que “ayudaste mucho a tu familia” ¿Por qué dijo esto?”; el competidor, con lágrimas en los ojos, expresó: “No, en realidad… No sé”.

Y, aseguró: “No sé por qué trajo este tema acá. Lo dijo, porque, cuando era chico…“, pero, al decir esto, comenzó a llorar y no pudo terminar la oración; luego, se recompuso, y, reveló: “Cuando yo era chico, tuve que salir a trabajar para ayudar a mi mamá y, así, todos mis hermanos pudieran estudiar; hoy, gracias a Dios, están todos recibidos”.

“Esto, hizo que no pueda estudiar, porque, bueno… Me casé y tuve a mis cuatro hijos de muy joven”, manifestó.

Por último, emocionado, aseveró: “Es la vida misma. Todos ayudamos y, si bien, mis hermanos eran más chicos, todos aportábamos lo que teníamos”.

Tras ser expulsada de Gran Hermano, Coti se enfrentó a Denisse y confesó lo que siente por Bautista

Durante el debate, Del Moro le dijo a Constanza Romero: “Con Denisse queríamos preguntarte qué pasó con Bautista”. “Yo, sinceramente, entré a la casa y no me lo esperaba”, comentó la correntina.

Y, siguió: “Por dentro pensaba en ‘cómo me puede pasar esto’, y evitaba sentir algunas cosas, pero, realmente, es lo que me pasaba; me gustaba”.

Luego de dudar si lo que hizo fue estrategia o eran sentimientos, Denisse le consultó “por qué si eso había sido tal cual lo describía, se lo contó a “toda la casa”. “Hablé en el confesionario con el psicólogo, porque no sabía que hacer y, después, en un momento, salgo llorando y, justo, me vio Paloma, que fue a la primera persona que se lo dije”, confesó Coti.

“¿Pero vos te enamoraste posta?”, indagó el conductor. “No, no me enamoré, pero sentía atracción; me atrajo bastante, pero me negaba a sentirlo”, concluyó Romero.

