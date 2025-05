Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Federico Sturzenegger confirmó la continuidad de la “motosierra” sobre las dependencias del Estado y adelantó la fusión de organismos y el cierre de otros. “Los próximos días serán bastante interesantes”, dijo este martes por la noche.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado tiene la potestad sobre el organigrama estatal, gracias a la delegación de facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó a Javier Milei a través de la aprobación de la Ley Bases. Esta autoridad le da derecho a “modificar o eliminar competencias y funciones” sobre lo administrativo, económico, financiero y energético, sin necesidad de que sean aprobadas por el Congreso.

El funcionario está a cargo de la reestructura del organigrama estatal que comenzó en 2024, momento en el que asumió sus funciones en la Casa Rosada. Una de las primeras entidades en ser cerradas fue el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y luego le siguió Trenes Argentinos. Sin embargo, la intención de reducir la estructura del Estado no se quedó allí. En febrero, el Gobierno firmó un decreto para cerrar 50 organismos públicos. Y aún hay más: Sturzenegger adelantó más cambios que podrían afectar a entidades clave como el CONICET, ANMAT, INTA y SENASA.

Según consignó el portal BAE Negocios, las facultades extraordinarias vencen el 8 de julio de 2025 y el ministro ya confirmó que no las renovarán para continuar con este proceso. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque necesitaba que mi equipo estuviera consciente del tiempo que teníamos”, dijo. A pesar de ello, no desperdiciarán ninguno de los días que quedan por delante y aseguró que la próxima etapa será “bastante interesante”.

“Vamos a terminar de usar esas herramientas para culminar esta tarea de racionalización del gasto”, aseguró, al tiempo en el que precisó que esperan a que terminen las elecciones para saber cuál es el apoyo que tiene el Gobierno para avanzar con más medidas de reestructuración: “En función al caudal de votos que tengamos, se abre otra ventana, que es la de la reformulación de leyes”.

El funcionario está convencido de que “Argentina va a converger más rápido de lo que se cree hacia estándares de países desarrollados”. “El día que voy a dormir tranquilo es cuando hayamos logrado desarmar la estructura económica de aquellos que quieren volver a esa Argentina de hace 50 años, que Javier llama ‘el modelo empobrecedor de la casta’”.