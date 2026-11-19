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La industria naval y pesquera argentina busca recuperar protagonismo y consolidarse como una fuente de inversiones, producción y empleo. Ese fue uno de los ejes del 9° Encuentro Internacional de la Industria Naval, que se desarrolla en Mar del Plata y cuenta con la participación de representantes de aproximadamente 10 países y unas 80 empresas vinculadas a la actividad.

En diálogo con LU12 AM680, Darío Ríos, director de Ser Industria, un medio especializado en industria naval, pesca y desarrollo del mar argentino, puso el foco en las dificultades que atraviesa el sector, pero también en las posibilidades que ofrece para el crecimiento económico del país y, particularmente, de la Patagonia.

“Realmente es muy interesante porque la industria naval argentina hace mucho tiempo que está postergada. Como siempre se dice, parece que los argentinos vivimos de espaldas al mar”, señaló Ríos durante la entrevista.

En ese sentido, recordó que Argentina cuenta con unos 5.000 kilómetros de costas marítimas y fluviales, una extensión que representa una oportunidad estratégica para fortalecer la conexión entre las ciudades portuarias y ampliar la vinculación comercial con el resto del mundo.

“Tenemos puertos, que afortunadamente en la Patagonia ahora están haciendo muchas inversiones, incluso, por supuesto, en la provincia de Santa Cruz“, destacó.

El periodista también valoró la presencia internacional en el encuentro, pese a las dificultades que atraviesa la actividad. Para Ríos, la participación de empresas nacionales y extranjeras demuestra que existe interés y reconocimiento hacia un sector que continúa sosteniéndose, en gran medida, por el esfuerzo privado.

Falta de financiamiento y potencial de la pesca argentina

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la industria naval es la falta de herramientas de financiamiento. Ríos explicó que la construcción de embarcaciones requiere inversiones de largo plazo y condiciones económicas que permitan planificar proyectos que pueden demandar entre un año y medio y cuatro años, según sus dimensiones.

“En este país no existe el financiamiento que estaba previsto cuando se aprobaron las leyes de industria naval y marina mercante“, cuestionó.

Además, consideró que Argentina tiene capacidad para avanzar en construcciones de mayor escala. Actualmente, señaló, los principales barcos que se fabrican en el país son pesqueros, aunque podrían desarrollarse también portacontenedores y remolcadores si existieran condiciones adecuadas de inversión.

Darío Ríos, director de Ser Industria. FOTO: CONEXIÓN PARQUES

La problemática se extiende a la actividad pesquera, que, según sostuvo, tiene un potencial económico comparable con el de otras grandes actividades productivas del país.

“Si pudiéramos explotar la riqueza que nos ofrece el mar solamente con la pesca, tendríamos como otra Pampa Húmeda, más o menos“, afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades vinculadas al control de los recursos, la escasa financiación y la insuficiente presencia de embarcaciones nacionales. También alertó sobre la explotación de los recursos marítimos por parte de flotas extranjeras y la pesca ilegal en aguas argentinas.

En este contexto, mencionó la importancia de mantener en agenda la cuestión de las Islas Malvinas y la soberanía sobre los recursos marítimos, y remarcó que cualquier discusión debe desarrollarse con seriedad y por vías pacíficas.

Otro aspecto que consideró necesario fortalecer es el consumo interno de pescado. “Los argentinos no tienen la costumbre de comer pescado, realmente, que es aparte muy sano. Por eso también tenemos que fomentarlo”, expresó.

Respecto de Santa Cruz, Ríos destacó la participación de representantes provinciales en el encuentro, entre ellos Walter Uribe, referente de la unidad portuaria provincial, y la ministra de Producción, Nadia Ricci. También valoró la presencia de actores vinculados al desarrollo portuario y productivo de la región.

“Desde la región central del país, donde está todo concentrado, a mi me gusta que se descentralice. Estamos viendo inversiones en la Patagonia, en la cordillera, con la minería. Nosotros vemos mucho desarrollo en la Patagonia y tenemos muchas expectativas. Creo que están por el camino correcto, esperemos que nada interrumpa este recorrido que han impulsado en los últimos años”, concluyó.

El encuentro de Mar del Plata vuelve así a poner sobre la mesa un debate estratégico: cómo aprovechar de manera sustentable la riqueza del mar argentino, fortalecer la industria nacional y convertir el desarrollo portuario en una herramienta para diversificar la matriz productiva de la Patagonia.