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Hollywood está de luto por la muerte de Larry Poindexter, actor que construyó una extensa carrera en la pantalla chica y participó en casi 200 producciones entre películas y series; el artista falleció el martes 18 de noviembre, a los 66 años, tras sufrir un accidente mientras caminaba por las calles de Los Ángeles.

El episodio ocurrió el viernes por la noche en el barrio de Studio City, cuando fue atropellado por un vehículo mientras cruzaba una calle para buscar comida cerca de su casa; tras el impacto, fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado a la espera de una cirugía por las fracturas en sus costillas.

Sin embargo, cuatro días y medio después del accidente, Poindexter murió antes de poder ser intervenido quirúrgicamente; su partida generó pesar en el mundo del espectáculo, donde era reconocido por su versatilidad y por haber formado parte de numerosas producciones a lo largo de más de 40 años.

Nacido en Dallas en 1959, el actor tuvo su primera aparición televisiva en 1982, en la serie A New Day in Eden; un año después, consiguió su primer crédito cinematográfico con la película para televisión Thursday’s Child, protagonizada por Rob Lowe, Gena Rowlands y Jessica Walter.

Su llegada a la actuación se dio de una manera inesperada; según relató en su sitio web, por entonces trabajaba como asistente de producción y, mientras entregaba unos documentos, terminó involucrándose en una sesión de casting. “Acababa de salir, cuando la puerta se abre de golpe y ella se acerca y me pregunta: ‘¿Eres actor?’”, recordó. “Dije que sí; dos semanas después, hice un audición para un papel en la película en la que era asistente de producció y lo conseguí”.

En el universo de las telenovelas estadounidenses interpretó dos personajes en Days of Our Lives: Ben Welch, en 1984, y el sacerdote Father Louis, entre 2014 y 2018, con un total de 30 episodios. También formó parte de Santa Barbara y General Hospital.

En el horario central de la televisión, tuvo un papel recurrente en la ficción policial JAG y participó de la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger, emitida entre 2010 y 2011. Su recorrido incluyó además apariciones en títulos populares como Friends, Quantum Leap, Will & Grace, CSI, Nip/Tuck, Weeds, Scandal, Castle, Hawaii Five-0 y NCIS.

En la pantalla grande, uno de sus trabajos más recordados fue el del capitán Tom Fuller en S.W.A.T. (2003), película en la que compartió escenas con Samuel L. Jackson y Colin Farrell. También tuvo una participación en 17 Again.

Poindexter continuó trabajando hasta sus últimos años. Entre sus apariciones más recientes se encontraron las series Station 19, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1 y The Rookie. Su último trabajo televisivo fue en la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer. Además, al momento de su muerte tenía un proyecto en posproducción, Wine & Whimsy, y estaba involucrado en la serie web independiente Residual.

Su actividad artística no se limitó a la televisión y el cine; también, tuvo una presencia activa en el teatro, con participaciones en obras como Fatherland, Boys in the Band y The Night of the Iguana; en ese ámbito, además, se desempeñó como productor y desarrollador de The Cher Show, el musical de Broadway que obtuvo dos premios Tony en 2019.

La música fue otra de sus grandes pasiones; Poindexter fue vocalista de The High Lonesome, una banda de country alternativo que publicó el álbum Feel Free To Do So en 1995.

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