Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El streaming de la expedición del CONICET en el fondo del mar argentino —que causó gran furor por la “estrella de mar culona”, llamada así por su parecido con el personaje Patricio de Bob Esponja— trascendió las fronteras y llegó a las páginas de uno de los diarios más influyentes del mundo, The New York Times.

En un extenso artículo, el medio no solo destacó el inesperado éxito de la transmisión en el cañón submarino de Mar del Plata, sino que la enmarcó directamente como una forma de activismo y resistencia frente a los recortes presupuestarios a la ciencia impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Científicos “encontraron” a Patricio Estrella en el Mar Argentino

La nota, titulada “Una estrella de mar ha cautivado a Argentina. No pidió ser política”, aseguró que la transmisión en vivo se convirtió en un “estandarte inesperado” para quienes se oponen a las amenazas del Presidente de recortar y privatizar la ciencia financiada por el Estado.

“Mientras el presidente de Argentina recortaba los fondos para la investigación científica, cientos de miles de personas han visto una transmisión en vivo de una exploración de las profundidades marinas, en parte por interés en la naturaleza y en parte como una forma de activismo”, señaló el artículo del prestigioso diario.

La misión del CONICET llegó al New York Times

The New York Times relató cómo parejas cancelaron sus planes para seguir el streaming, amigos se reunieron en sus casas y los chats familiares “zumbaban con actualizaciones”, comparando el fenómeno con un partido de Lionel Messi.

El diario también aludió a la grieta que generó el suceso. Citó un posteo del dirigente opositor Juan Grabois, quien al compartir el video de la “estrella de mar culona” escribió que Milei “nunca entenderá la belleza de nuestro país ni la grandeza de nuestro pueblo”.

En la vereda opuesta, mencionó la reacción de Daniel Parisini, un influencer cercano a Milei, quien comentó con desdén: “Muy lindo. Pero lamentablemente, vamos a tener que volar todo para extraer petróleo y enriquecernos”.

“Patricio” en cámara, el momento del hallazgo de una curiosa especie de estrella de mar muy parecida a la del dibujo animado.

El artículo, que en su edición impresa llevó el título “El nuevo pasatiempo nacional de Argentina: mirar el fondo del océano”, subrayó que, mientras los investigadores evitaron hacer comentarios políticos, otros científicos y sus seguidores organizaron protestas esta semana contra las políticas oficiales, repartiendo galletitas con forma de estrella de mar.

Leé más notas de La Opinión Austral