De la mano de Messi, Inter Miami goleó y se consagró campeón de la Conferencia Este en la MLS Las "Garzas" superaron 5-1 a New York City y jugarán la final de la MLS.

El diez argentino Lionel Messi volvió a ser el centro de todas las miradas, esta vez para levantar el trofeo que consagró al Inter Miami como ganador de Conferencia Este de la MLS.

Las Garzas jugarán la final de la MLS este sábado después de derrotar a New York City y conquistar el título de la Conferencia Este. Esta vez Messi no marcó y el acierto anotador fue para un sensacional Allende, con un hat-trick, y para Silvetti y Segovia. El ‘10′ argentino asistió en el tercero y en los dos primeros dieron el pase clave Busquets y Alba, que luego sumaría otra asistencia de lujo.

Javier Mascherano sufrió pero celebró a la grande el pase a la gran final, donde ya esperan a San Diego o a Vancouver para intentar coronarse en Estados Unidos. El partido quedó encarrilado en el arranque con dos goles consecutivos de Allende, que suma siete en los últimos tres encuentros.

Inter Miami sufrió

A pesar de que el marcador final puede reflejar cierta comodidad, nada más lejos de la realidad. Haak redujo la diferencia antes del descanso y en la segunda parte el cuadro neoyorquino mereció el empate con creces. Estrellaron un balón en la madera y luego, justo antes del gol de Silvetti, Ríos Novo dejó una parada excepcional para mantener a los de Florida en ventaja.

En el tramo final, justo cuando Luis Suárez saltó a la cancha a los 82 minutos, Inter dejó una jugada colectiva de ensueño a la contra en la que Alba dejó una espectacular asistencia de tacón para el gol de Segovia.

En una noche repleta de figuras y con un clima de fiesta total, el encargado de entregar la copa fue el tenista español Carlos Alcaraz, invitado especial y testigo privilegiado de la celebración. Apenas recibió el trofeo, Messi lo trasladó hacia el escenario montado en el campo de juego, donde festejó rodeado de sus compañeros.

A lo largo de la temporada, el capitán volvió a dejar su sello con goles, asistencias y terminó siendo uno de los motores fundamentales para que el equipo de Javier Mascherano lograra un nuevo hito en su corta historia.

Además, el equipo también cuenta con gran presencia argentina, clave durante toda la campaña. Tomás Avilés, Santiago Morales, Marcelo Weigandt, Óscar Ustari, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rocco Ríos Novo y Rodrigo De Paul quienes aportaron jerarquía, intensidad y regularidad en todas las líneas. A ellos se sumó la experiencia de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets (ambos anunciaron su retiro al finalizar la temporada) y la cuota goleadora del uruguayo Luis Suárez.

El camino de Inter Miami para quedarse con la Conferencia

Inter Miami finalizó la fase regular en el tercer puesto de su zona con 65 puntos, por detrás de Cincinnati y Philadelphia Union. Ya en los playoffs, debió atravesar una dura serie de cuartos de final ante Nashville que se definió en tres partidos: victoria 3-1 en el debut, caída 2-1 en la revancha y un contundente 4-0 para sellar la clasificación. En semifinales, el equipo se hizo fuerte en casa y goleó 4-0 a Cincinnati, mientras que en la final mostró autoridad para vencer a New York City y quedarse con el título de la Conferencia Este.

Ahora, Messi y sus compañeros se preparan para el último gran desafío de la temporada: la final del próximo fin de semana frente al ganador del cruce entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.