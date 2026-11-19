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El hockey de Río Gallegos tendrá representación internacional. Agustín Vidal, jugador y capitán de la Primera Caballeros del Atlético Boxing Club, continuará su carrera deportiva en Alemania, donde se sumará al Marienthaler Tennis- und Hockey-Club (MTHC) para afrontar la temporada 2026/2027 de la Regionalliga Nord.

El nuevo destino del jugador santacruceño será Hamburgo, una de las ciudades con mayor tradición deportiva de Alemania. Allí se encuentra el Marienthaler THC, una institución con una extensa trayectoria en el deporte alemán, cuyos orígenes se remontan a 1900. El actual club se constituyó en 1929, tras la fusión de dos entidades deportivas.

La institución cuenta con una importante infraestructura: posee un predio de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, más de 900 socios, alrededor de 300 deportistas juveniles, dos canchas modernas de hockey sintético con iluminación artificial y un gimnasio propio para la práctica del hockey indoor.

El equipo del Boxing capitaneado por Agustín Vidal que se consagró campeón del Torneo Austral 2026.

Un desafío competitivo en el hockey alemán

Vidal se incorporará a un equipo que competirá en la Regionalliga Nord Herren, correspondiente a la modalidad de hockey indoor. Se trata de una competencia regional integrada al sistema de categorías del hockey alemán, que contempla el ascenso a la 2. Bundesliga, segunda división nacional.

La temporada 2026/2027 reúne a ocho equipos en esta zona, entre ellos el propio Marienthaler THC, DTV Hannover 2, Harvestehuder THC 2, UHC Hamburg 2, 1. Kieler HTC, Der Club an der Alster 2, TG Heimfeld y MTV Braunschweig.

El objetivo deportivo será pelear por los primeros puestos y conseguir el ascenso a la segunda categoría nacional, un desafío que le permitirá al jugador de Boxing medirse en un nuevo contexto competitivo y continuar desarrollando su carrera en el exterior.

Como dato destacado, el nombre de Esteban Agustín Vidal ya aparece en la nómina oficial de jugadores del Marienthaler THC publicada por la plataforma de la Federación Alemana de Hockey para la temporada indoor 2026/2027.

El jugador tuvo un paso por GEBA jugando en cancha de césped.

Una trayectoria construida en el hockey santacruceño

El camino de Agustín Vidal hacia esta oportunidad internacional tiene como punto de partida al Atlético Boxing Club, institución en la que se consolidó como uno de los referentes de la Primera Caballeros y asumió la responsabilidad de llevar la cinta de capitán.

A lo largo de su recorrido deportivo, también tuvo participación en competencias de alcance nacional, defendiendo los colores albiverdes en el Campeonato Argentino de Clubes de hockey pista. Además, integró el seleccionado masculino de Santa Cruz que disputó el Campeonato Nacional de Selecciones, representando al hockey provincial.

Estos antecedentes reflejan un recorrido vinculado al crecimiento competitivo del hockey santacruceño y permiten dimensionar la importancia de esta nueva oportunidad en Alemania.

Su llegada al Marienthaler THC no solamente significa un desafío personal, sino también una nueva posibilidad de proyección para el hockey de Río Gallegos, que tendrá a uno de sus representantes compitiendo en el ámbito europeo.

Este año además dirigió a la primera división de damas del club.

Un representante del hockey de Santa Cruz en Europa

La llegada de Agustín Vidal al hockey alemán representa una importante oportunidad personal y deportiva. Después de desempeñarse como jugador y capitán de la Primera Caballeros del Atlético Boxing Club, tendrá la posibilidad de trasladar su experiencia a una institución europea con más de un siglo de historia.

Desde Boxing manifestaron su orgullo por este nuevo paso de su capitán y le desearon el mayor de los éxitos en esta etapa, destacando la satisfacción de verlo representar los colores de la institución y llevar el nombre del hockey santacruceño al ámbito internacional.

De esta manera, Agustín Vidal abre un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva. Alemania será el escenario de este desafío, con Hamburgo como destino y un objetivo claro: competir al máximo nivel y luchar por el ascenso a la 2. Bundesliga.

En sus inicios en el “albiverde”, club en el que se formó deportivamente.