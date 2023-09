Nació en Comandante Luis Piedra Buena en Santa Cruz. Creció amando la velocidad, el vértigo y la adrenalina que le genera correr a gran velocidad. Cada carrera es una experiencia de la cual aprender.

Actualmente cursa sus estudios en Buenos Aires y cada vez que puede, compite en los torneo de Motocross. Este año, por los resultados obtenidos en el Nacional, recibió la invitación de correr al Latinoamericano Femenino de Motocross que se disputará en Montenegro (Colombia) entre el 9 y 10 de septiembre.

La mayor dificultad fue conseguir el respaldo económico necesario para asistir. La ayudaron, confiaron y este jueves pisó suelo colombiano.

Ella, junto a otras dos jóvenes, representan a Argentina: la santacruceña sigue escribiendo su propia historia en una disciplina deportiva de riesgo.

Ya siendo una pieza fija en el MX Argentino, junto al equipo Mezher de La Rioja viajó con el objetivo de seguir aprendiendo y, si puede ganar, mejor.

Juli Jerés, la piloto de Tierra del Fuego también viajó, ella correrá con una moto KTM 250cc rentada en suelo cafetero: “Todo empezó con que Jazmín Rutherford, compañera, me empezó a joder para que vayamos y yo le decía que no porque no tenía que gastar plata ya que la mirada está puesta en los Six Days, el Mundial, pero también desde el equipo insistieron y nos pusimos en campaña para lograrlo”.

Jazmín

En contacto con La Opinión Austral, Jazmín comentó con voz animada “llegamos con mi hermano Esteban, estoy con el equipo Mezher representando a Argentina. Alquilamos moto acá que ya estaban reservadas. Voy a correr en una 125cc.”.

Respecto a la actividad comentó que este viernes tuvieron verificación técnica y mañana empieza lo que es la competencia con las pruebas libres, seguidas de las tandas de clasificación y el domingo es la carrera”.

Para cerrar comentó que no pudo observar en detalle la cantidad de pilotos femeninas que van a participar pero sabe que será de alto vuelo competitivo.