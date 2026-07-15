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La Sociedad Rural Argentina (SRA) dio inicio este martes a la 138° Expo Rural 2026 en Palermo con el ingreso del carnero Tim Payne y la vaca Tini Tini, los dos primeros animales en pisar la pista de la muestra.

La edición de este año fue organizada bajo el lema “El campo nos une”, contó con el auspicio de YPF y coincidió con los 160 años de la entidad.

Según adelantó el presidente de la SRA, Nicolás Pino, la exposición reúne a más de 2.500 animales, expositores de 15 provincias y 42 remates que proyectan la comercialización de cerca de 200.000 cabezas de ganado. También confirmó el regreso de la muestra de aves después de su ausencia en ediciones anteriores.

Tim Payne, un carnero con más de 90 años de historia

Tim Payne llegó desde la Cabaña Moreaki, ubicada en Chacarí, partido de la provincia de Buenos Aires. Tiene 110 kilos y su ingreso se dio en el marco de los 90 años de la Asociación Argentina de Romney Marsh, raza que esa cabaña presenta en Palermo de manera ininterrumpida desde hace varias décadas.

La cabañera Florencia Gibson explicó que esta raza tiene un lugar particular en su familia. “Yo tengo 41 años y tengo memoria de venir desde que me acuerdo”, recordó, al tiempo en el que tanto su padre como su abuelo también presentaron.

“Es una raza que nosotros le decimos 4×4 porque sirve tanto para lana como para carne, la madre es mellicera y se adapta muy bien a todo tipo de suelos, es muy mansa”, dijo. Pino destacó la continuidad de ese vínculo: “Los titulares de esta cabaña llevan años acompañándolos y es nuevamente un placer que hayan sido el primer exponente que va a tener esta Exposición“.

Tini Tini, la vaca que nació en Palermo

Desde Chenaut, también en la provincia de Buenos Aires, llegó Tini Tini, una vaca Limousin de la Cabaña La Cotidiana que pesa 706 kilos. La particularidad de este animal es que nació en la propia muestra el 27 de julio de 2022. Ingresó junto a su ternero, De Paul, de seis meses y 255 kilos.

El cabañero Juan Pablo Latanti remarcó que no es la primera vez que su establecimiento abre la exposición: “Es la segunda vez que llegamos primeros a Palermo. En 2022 lo hicimos con el toro Nicanor, después de dos años de pandemia. Ahora lo hacemos con Tini Tini. Acá lo que buscamos es mostrar meses de trabajo. Lo importante para nosotros no es competir, sino compartir y mostrar nuestra producción”.

Tini Tini compite en la categoría “Vaca con cría” el viernes 24 de julio.

Recordar a Charles Videla

La jornada incluyó además el descubrimiento de una placa en homenaje a Carlos “Charles” Videla, ingeniero agrónomo que dedicó gran parte de su carrera a la Sociedad Rural Argentina y participó en numerosas ediciones de la exposición.

Pino lo recordó con estas palabras: “Cuando tenía 22 años, la primera persona que me recibió fue Charles. Hicimos una lindísima relación. Él tenía un compromiso enorme con este lugar, era su casa. Nada pasaba sin que él lo sepa”.