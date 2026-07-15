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La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera de la Subsecretaría de Desarrollo Minero presentó su informe de junio de 2026. Reveló un desempeño excepcional para el sector en el país.

Durante mayo de 2026, las exportaciones de minerales alcanzaron los USD 644 millones, lo que permitió que las ventas acumuladas en los primeros cinco meses del año treparan a USD 3.934 millones.

Este monto acumulado representa un notable incremento interanual del 75,8% respecto al mismo período de 2025 y se sitúa un 155,1% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2025.

Con estas cifras, la actividad minera establece un nuevo récord histórico nacional, logrando que estos despachos representen el 10,0% de las exportaciones totales argentinas en dicho lapso.

El liderazgo de los metales

Los minerales metalíferos se consolidan firmemente como el principal motor de la minería local, acumulando ventas al exterior por USD 3.010 millones en los primeros cinco meses, lo que equivale al 76,5% del total exportado y a un crecimiento interanual del 64,2%.

Dentro de este grupo, la provincia de Santa Cruz se posiciona a la cabeza de la actividad minera nacional al liderar la producción y exportación de oro y plata.

El oro se destaca como el producto estrella de la canasta exportadora al aportar USD 2.485 millones en el acumulado de los primeros cinco meses, cifra que representa el 63% de los envíos mineros del país y un alza interanual del 58,7%.

Particularmente en mayo, el oro sumó USD 382 millones gracias al impulso de los precios internacionales. Por su parte, la plata registró un crecimiento acumulado del 87,3% en los primeros cinco meses al alcanzar los USD 454 millones.

Esto ocurrió a pesar de que en mayo sufrió una baja del 5,7% interanual debido a una reducción en los volúmenes físicos despachados, sumando USD 45 millones en ese mes. El resto de los metalíferos, donde predomina el cobre, aportó USD 71 millones en el período.

El oro y la plata de los productos más comercializados de la canasta exportadora de la minería.

El litio también atraviesa un gran momento y marcó un récord histórico para el mes de mayo con USD 187 millones exportados, lo que implica un incremento del 218,0% interanual y explica casi un tercio de las ventas mineras del mes.

En el acumulado de los primeros cinco meses, las exportaciones de este mineral alcanzaron los USD 859 millones, un 155,8% más que en el mismo período del año anterior, respaldado por un crecimiento del 59% en las cantidades físicas enviadas al exterior.

En tanto, las categorías restantes sumaron USD 14 millones en mayo, distribuidos principalmente entre minerales no metalíferos como boratos, ácido ortobórico y bentonita, y rocas de aplicación lideradas por las cales. En el transcurso de los primeros cinco meses, este segmento consolidado acumuló USD 65 millones, registrando una leve contracción interanual del 6,0%.

Destinos

En cuanto a los destinos de estos productos, los mercados de Suiza, China, Estados Unidos y Canadá se mantienen firmes como los principales compradores de la minería argentina.

Estos cuatro países concentraron de manera conjunta el 88% de los despachos de mayo con USD 563 millones, y el 82% del acumulado de los primeros cinco meses con un total de USD 3.224 millones.

En el desglose del acumulado anual, Suiza encabeza la lista con USD 1.308 millones, seguida por China con USD 961 millones, Estados Unidos con USD 624 millones y Canadá con USD 331 millones.

La canasta enviada a estos destinos prioritarios estuvo dominada en un 76% por minerales metalíferos.

El porcentaje restante de las ventas del sector se distribuyó entre mercados de relevancia como India, Corea del Sur, Alemania, Brasil y Bulgaria.