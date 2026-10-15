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Una denuncia por el retiro y el presunto destrozo de placas en el Cementerio argentino de Darwin, en las Islas Malvinas, generó indignación entre los familiares de los caídos en la guerra de 1982. Claudia Aguilar, integrante de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, contó que encontró las placas de las cruces de los soldados solo conocidos por Dios desprendidas y arrojadas detrás de la cruz mayor.

En diálogo con Blanco y Negro, por Radio del Mar, Aguilar relató que llegó este domingo a las islas junto a su hermana para conocer el nuevo cementerio. Ambas viajaron acompañadas por un veterano de guerra del Regimiento de Infantería 6, la misma unidad a la que pertenecía su padre, Eusebio Aguilar.

“Ayer fuimos a Puerto San Carlos, a Ganso Verde y estuvimos ahí también por Darwin”, explicó.

El episodio que más indignación le provocó ocurrió cuando llegó al cementerio argentino y observó que las placas de las cruces estaban desprendidas. Según relató, le explicaron que una persona encargada de la seguridad se ocuparía de retirar las inscripciones que considerara contrarias a las restricciones impuestas en el lugar.

“Despegadas y lo que me decían es que hay una persona de seguridad encargada que se encarga de sacar todo. Es que está prohibido poner placas donde ellos encuentren la imagen de las Islas o que diga Argentina o algo que para ellos sea como una provocación territorial”, expresó Aguilar.

La mujer aseguró que las placas habían sido arrojadas detrás de la cruz mayor y que, junto a su hermana, decidió volver a colocarlas en su lugar.

“Las placas estaban tiradas atrás de la cruz mayor y nosotras las volvimos a acomodar”, afirmó.

De acuerdo con la denuncia, un hombre que se movilizaría en una camioneta Land Rover inspeccionaría el cementerio después de cada visita y retiraría las inscripciones que considera una provocación territorial. Hasta el momento, la información aportada no permite establecer de manera independiente quién retiró las placas ni las circunstancias en las que fueron desprendidas.

El viaje a Malvinas para conocer el cementerio

Aguilar es hija de Eusebio Aguilar, un soldado riojano que en 1975 fue trasladado a Buenos Aires para incorporarse al Regimiento de Infantería 6. La mujer llegó a las islas después de que las malas condiciones climáticas del sábado la obligaran a regresar al continente.

Pese a lo ocurrido en el cementerio de Darwin, también destacó el trato recibido durante su estadía en distintos comercios de las islas.

“Nos han tratado muy bien todos en las tiendas donde hemos ido, supermercado, en el banco, todos han sido muy amables con nosotras”, sostuvo.

La denuncia volvió a poner el foco en las placas colocadas en memoria de los soldados argentinos caídos en la guerra y en las restricciones que, según el testimonio de Aguilar, afectan a las inscripciones vinculadas con la identidad argentina y la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas.