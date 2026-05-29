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La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba, mantiene en vilo a todo el país mientras la investigación avanza con nuevos allanamientos, pericias y múltiples hipótesis que todavía no fueron descartadas por la Justicia.

En diálogo con LU12 Radio Río Gallegos, el periodista Cristian Echeverría, corresponsal del diario Crónica en Córdoba, brindó detalles sobre el estado actual de la causa y confirmó que la investigación atraviesa “una etapa decisiva”.

“Los allanamientos ya no están concentrados en un solo lugar. Los investigadores trabajan en distintos puntos de Córdoba mientras intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas más críticas de la desaparición de Agostina”, explicó el cronista desde el móvil de Crónica.

Uno de los puntos centrales de la causa es la situación del único detenido, Claudio Barrelier, quien permanece imputado y bajo sospecha de haber mentido en su declaración. El acusado aseguró inicialmente que la joven a la se ve en las cámara de seguridad ingresando a su vivienda no es Agostina, aunque la familia reconoció inmediatamente a la adolescente en las imágenes analizadas por los investigadores.

Izquierda: Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba. Derecha: Claudio Barrelier, el principal sospechoso detenido en la causa.

“Ahí aparece la primera mentira. La familia identificó claramente a Agostina en el video”, sostuvo el periodista.

Además, se confirmó que un auto rojo en el que se habría movilizado el detenido fue hallado a 17 kilómetros del denominado “punto cero” de la investigación: la vivienda de Barrelier, donde continúan trabajando peritos y efectivos judiciales.

El vehículo en cuestión apareció abandonado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra y los investigadores sospechan que pertenecería a Claudio Barrelier. El dato no pasó inadvertido: el “auto rojo” había sido mencionado desde el inicio de la causa como parte de la versión presentada por el imputado para intentar explicar la desapareción. Según indicó, ella se habría ido con un “ex novio” en un Volkswagen de ese color.

El fiscal no descarta más involucrados en la causa

Otro dato alarmante que surgió en las últimas horas son las amenazas telefónicas recibidas por la familia de Agostina. Según trascendió, hubo llamados en los que aseguraban tener a la menor, situación que generó aún más tensión y preocupación entre los investigadores.

“La fiscalía no descarta que haya más personas involucradas en la desaparición”, afirmó Echeverría.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el detenido habría contactado a Agostina el sábado por la noche bajo el pretexto de darle una sorpresa y un regalo para su madre. Ese engaño habría motivado a la adolescente a tomar un remis rumbo al encuentro. El propio remisero aportó datos clave que permitieron identificar posteriormente al sospechoso.

Sin embargo, uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es el tiempo que transcurrió hasta la detención del acusado. Barrelier fue arrestado recién el miércoles, varios días después de la desaparición, período en el que habría realizado distintos movimientos que ahora son analizados por la fiscalía.

El fiscal Raúl Garzón mantiene estricta reserva sobre detalles sensibles de la causa y, según indicó el periodista de Crónica, ninguna hipótesis fue descartada hasta el momento.

“Hay hipótesis que llevan a pensar que puede aparecer con vida y otras que no. Hay mucha preocupación y cautela porque detrás hay una familia y un país entero esperando respuestas”, expresó Echeverría.

Mientras tanto, Córdoba sigue conmocionada por el caso. Aunque las primeras marchas tuvieron una convocatoria moderada, la expectativa social permanece centrada en los operativos que se desarrollan en la zona de Ampliación Ferreyra y otros sectores cercanos a la capital provincial, donde las autoridades buscan pistas que permitan esclarecer qué ocurrió con Agostina Vega.