Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El encuentro se desarrolló en el marco del Congreso Argentino de Trasplantes 2025 y reunió a referentes de España, Brasil y Argentina para debatir estrategias que permitan mayor disponibilidad para hacer trasplantes y mejorar los resultados clínicos.

Durante el Congreso, organizado por la Sociedad Argentina de Trasplantes, RED BASA y NEFRA Medical Care —empresas del Grupo Olmos— se llevó adelante un panel con expertos que compartieron experiencias y modelos de trabajo centrados en la evaluación de pacientes y donantes, las decisiones clínicas críticas y los avances tecnológicos aplicados al proceso de trasplante.

El simposio se desarrolló a lo largo de las tres jornadas del evento en el Marriott Hotel.

“El encuentro refleja nuestro compromiso de ampliar la accesibilidad a la lista de espera, aumentar el número de trasplantes y mejorar la calidad de los resultados. En Argentina hay 30.000 pacientes en diálisis y solo unos 6.000 están inscriptos”, señaló el Dr. Francisco Osella, Jefe de Trasplante Renal de Fundación Favaloro e integrante de RED BASA.

También subrayó que el equipo se ubica actualmente como el primero del país en trasplante renal adulto, con más de 160 intervenciones desde mayo.

Una mesa de expertos

El Dr. Osella coordinó la exposición de los oradores del Simposio:

Dr. Joel Andrade, Coordinador de Trasplantes de Santa Catarina (Brasil)

Dra. Mireia Musquera, Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona (España)

Dr. Pablo Raffaele, Profesor de fisiología y nefrología de la Universidad Favaloro y Jefe de Nefrología del Hospital Universitario

Dr. Ángel Ruiz, Jefe de Coordinación de Donación y Trasplante del Hospital de Barcelona (España)

El Dr. Raffaele compartió datos nacionales y remarcó la importancia de medir la fragilidad de los pacientes por su impacto en el posoperatorio.

El Dr. Andrade analizó el rol de los donantes de alto riesgo desde la perspectiva de un coordinador de trasplantes.

Por su parte, el Dr. Ruiz profundizó en el incremento de la donación en asistolia y la necesidad de contar con marcos normativos claros. “Desde 2012, con la implementación de estos programas, España aumentó su tasa de donación un 51,2%”, señaló.

Luego, la Dra. Musquera abordó límites quirúrgicos del donante y del receptor, mostrando casos complejos que generaron intercambio entre los asistentes. “La tasa de donación en Argentina es más baja que en España, pero veo un fuerte compromiso profesional por mejorarla”, afirmó.

Osella cerró el panel con una mirada optimista: “Estamos en el camino correcto. En los últimos años hubo un despertar para aumentar la concientización y la educación”.

INICIA, un innovador programa para acelerar el acceso al trasplante

Al finalizar el Congreso, el Grupo Olmos presentó en su stand los avances de INICIA, el programa creado para acompañar de manera integral a las personas desde el primer paso del proceso pretrasplante. La Dra. Daniela Battista, coordinadora del programa desde RED BASA, destacó que “se trata de una iniciativa desarrollada por equipos de RED BASA y NEFRA Medical Care, diseñada para reducir tiempos y facilitar un recorrido claro, completo y sin demoras”.

El nombre resume su objetivo: comenzar junto al paciente. El programa gestiona turnos, estudios, trámites y acompañamiento presencial tanto en Fundación Favaloro como en el Centro Gallego —donde se concentran la mayoría de consultas—, articula el seguimiento entre jornadas y organiza la agenda médica completa.

Gracias a esta estructura, en cinco días el paciente puede completar todas las evaluaciones y, en un promedio de 60 días, reunir los requisitos para ser incluido en la lista de espera del INCUCAI.

El contraste con la realidad del país es contundente: los tiempos habituales rondan los 360 días y, en casos extremos, llegan a 720, según explicó el Dr. Osella durante el Simposio.

INICIA representa así un modelo innovador en la gestión del pretrasplante, alineado con el propósito del Grupo Olmos y su compromiso con el INCUCAI.