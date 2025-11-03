Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un adolescente de 16 años en el barrio porteño de Caballito acusado de planear un tiroteo escolar en su anterior escuela. El operativo se realizó luego de que el FBI alertara sobre mensajes publicados por el joven en la red social X (antes Twitter), donde anunciaba su intención de “cometer una masacre en noviembre”.

En el domicilio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 1600, los agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) encontraron réplicas de fusiles, cuchillos, balas de goma, gas pimienta, empuñaduras, botellas para fabricar bombas molotov y una mira telescópica. También hallaron cuadernos con planes detallados del ataque, material con simbología nazi y referencias a asesinos en serie y tiradores masivos, como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich.

Plan detallado del tiroteo

Entre los documentos secuestrados, los investigadores hallaron un cuaderno en el que el adolescente delineaba un ataque escalonado: primero amenazaría en un shopping cercano al colegio, luego ingresaría simulando ser policía, aislaría a los alumnos en las aulas y dispararía con la intención de causar un hecho de extrema violencia.

Las autoridades compararon el plan con el atentado de Anders Breivik en Noruega en 2011, donde el terrorista detonó una bomba en Oslo y posteriormente abrió fuego en un campamento juvenil, provocando la muerte de 77 personas. “El tipo de planeamiento encontrado era similar a ese caso”, explicaron desde la unidad antiterrorista de la PFA.

Material extremista y simbología nazi

Además de armas de imitación y bombas caseras, se incautaron cartas suicidas, teléfonos, notebooks y pendrives. Entre los elementos extremistas había esvásticas, calaveras, parches del Frente Patriótico estadounidense, soles negros y frases vinculadas al supremacismo blanco. Según las fuentes, el joven mostraba una clara afinidad por la extrema derecha y exaltaba a asesinos múltiples.

Investigación y contexto judicial

El adolescente quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, quien ordenó una evaluación psiquiátrica a cargo del Cuerpo Médico Forense. La causa fue caratulada como “Intimidación pública”.

El fiscal Horacio Azzolín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), continuará con la investigación, incluyendo el análisis de dispositivos electrónicos incautados, dada la sistematicidad de las amenazas y la gravedad del plan detectado.

Cooperación internacional y prevención

El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, destacó la importancia de la cooperación internacional y los mecanismos de alerta temprana entre el FBI y las autoridades argentinas para prevenir hechos de violencia escolar. La PFA precisó que, si bien el joven no contaba con capacidad real para ejecutar la masacre, la intervención permitió neutralizar a tiempo una posible tragedia.

Este es el décimo caso registrado en Argentina en los últimos dos años vinculado a amenazas de tiroteos escolares o extremismo digital, todos ellos protagonizados por menores de edad, según confirmaron fuentes policiales.

Evaluación psicológica y próximos pasos

El adolescente continúa bajo evaluación psicológica mientras la Justicia define los pasos procesales. Asimismo, organismos especializados en ciberseguridad y prevención de violencia escolar revisarán el caso para reforzar protocolos de detección y prevención de amenazas similares en entornos educativos.