La Policía de Mendoza detuvo al papá del futbolista Enzo Pérez durante la noche en el departamento de Maipú, luego de una denuncia por presunto abuso sexual simple. El procedimiento se realizó en la jurisdicción de la Subcomisaría Coquimbito, donde también trasladaron al acusado.

La causa quedó a cargo de la fiscal María de las Mercedes Moya, quien ordenó la aprehensión tras recibir el testimonio que dio origen a la investigación. El hombre, de 68 años, permanece alojado en sede policial mientras la Justicia define los próximos pasos.

La denuncia que activó la investigación

El caso se inició cuando la pareja del acusado denunció el hecho luego de escuchar el relato de su hija de 12 años. Según la reconstrucción inicial, el episodio ocurrió días antes en la vivienda familiar ubicada sobre calle Montecaseros.

La menor explicó que bajó a la planta baja de la casa para buscar un cargador de teléfono. En ese momento, el hombre la habría abrazado e intentado besar en la boca, además de pronunciar una frase inapropiada. La niña logró apartarse y se retiró del lugar.

Tras conocer lo sucedido, la madre abandonó el domicilio junto a su hija y radicó la denuncia ante la Policía, lo que activó el protocolo judicial.

Cómo avanzó el operativo

Con los datos aportados, el fiscal de turno dispuso la detención del sospechoso en el mismo domicilio. El procedimiento se concretó cerca de las 21.45, con la intervención de efectivos policiales que lo trasladaron a la dependencia correspondiente.

La causa fue caratulada en una primera instancia como abuso sexual simple, aunque la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación.

Intervención del ETI y asistencia a la víctima

El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) intervino en el caso para brindar contención y asistencia a la menor. Este organismo evaluará su situación y elaborará informes que serán incorporados al expediente judicial.

La niña permanece bajo resguardo junto a su madre, mientras los especialistas trabajan en su acompañamiento y protección.

La fiscalía continuará con la toma de testimonios, peritajes psicológicos y otras medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido. En los próximos días, la Justicia deberá definir la situación procesal del acusado en función de las evidencias reunidas.