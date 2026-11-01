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El Día de Todos los Santos es una de las celebraciones más antiguas del calendario litúrgico católico. Su propósito es honrar a todas las personas que, según la fe cristiana, alcanzaron la vida eterna junto a Dios, tanto aquellas reconocidas oficialmente por la Iglesia como quienes vivieron su fe de manera silenciosa y nunca fueron canonizadas.

En los últimos años, esta conmemoración también adquirió nuevas expresiones frente a la expansión de Halloween, una tradición que cada 31 de octubre convoca a niños y adultos con disfraces, calabazas y actividades temáticas. En ese contexto surgió Holywins, una iniciativa que propone celebrar la víspera de Todos los Santos con disfraces de figuras religiosas y actividades vinculadas con los valores cristianos.

Cuál es el origen del Día de Todos los Santos y qué significa

Los primeros antecedentes de esta celebración se remontan al cristianismo de Oriente. Hacia el siglo IV, en Antioquía, existía una jornada dedicada a recordar colectivamente a los mártires. Con el paso del tiempo, la conmemoración se extendió por otras comunidades cristianas y adquirió distintas fechas.

En Roma, uno de los acontecimientos decisivos ocurrió en el año 609, cuando el papa Bonifacio IV consagró el antiguo Panteón romano al culto cristiano, dedicándolo a la Virgen María y a todos los mártires. Inicialmente, la celebración estuvo vinculada al 13 de mayo, pero durante el siglo VIII el papa Gregorio III estableció el 1° de noviembre como fecha para honrar a todos los santos. Posteriormente, en el año 835, Gregorio IV extendió la festividad a la Iglesia de Occidente.

La fecha no está dedicada exclusivamente a los santos más conocidos, como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II. También comprende a quienes llevaron una vida marcada por la solidaridad, la honestidad, el compromiso y el amor al prójimo, sin recibir un reconocimiento oficial.

El papa Francisco se refirió a esta dimensión de la santidad como la «santidad de la puerta de al lado»: personas comunes que encuentran en sus actividades cotidianas una manera de vivir el Evangelio. Padres y madres que educan a sus hijos con valores, trabajadores que actúan con honestidad y personas que acompañan a quienes atraviesan situaciones difíciles también forman parte de esa concepción.

La Iglesia católica cuenta con un procedimiento para reconocer oficialmente la santidad. El recorrido comienza con la apertura de una causa y la declaración de Siervo de Dios. Luego, si se reconocen las virtudes heroicas, la persona es declarada Venerable. La beatificación constituye el siguiente paso y, en general, requiere la comprobación de un milagro atribuido a su intercesión. Finalmente, mediante la canonización, el Papa incorpora al beato al catálogo de los santos y autoriza su veneración universal.

Qué es Holywins y por qué propone celebrar con disfraces de santos

Holywins es una iniciativa de inspiración católica cuyo nombre se traduce habitualmente como «la santidad vence». Su propuesta consiste en recuperar el sentido religioso de la víspera del Día de Todos los Santos mediante actividades destinadas especialmente a los niños.

En lugar de recurrir a los disfraces tradicionales de Halloween, la iniciativa invita a los chicos a caracterizarse como santos, ángeles o personajes bíblicos. De esta manera, las parroquias y los colegios que participan buscan acercarlos a las historias de hombres y mujeres que hicieron de la fe, la solidaridad y el compromiso con los demás una forma de vida.

Parroquias y colegios organizan actividades bajo el lema Holywins para recuperar el sentido espiritual frente a la influencia de Halloween

Las celebraciones pueden incluir encuentros comunitarios, juegos, representaciones, oraciones y actividades educativas. En algunos casos, los chicos presentan al personaje elegido y cuentan aspectos de su historia, sus valores y las acciones por las que es recordado.

El objetivo no se limita a ofrecer una alternativa recreativa a Halloween. La propuesta busca transmitir el significado de la santidad y mostrar que los modelos de vida cristiana pueden inspirar a las nuevas generaciones.

Entre las figuras que suelen aparecer en estas representaciones se encuentran San Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Juana de Arco y San Carlo Acutis, entre otros. Este último es un ejemplo cercano para los jóvenes por haber utilizado internet y sus conocimientos de programación para difundir contenidos vinculados con la fe católica.

Holywins se presenta así como una iniciativa pastoral y educativa que pone el acento en los ejemplos positivos y en la posibilidad de vivir los valores cristianos en la actualidad.

Cómo se celebra Todos los Santos en Argentina y cuál es la

En distintas regiones de Argentina, especialmente en Salta, Jujuy y Catamarca, el Día de Todos los Santos conserva expresiones culturales en las que las tradiciones católicas se entrelazan con las cosmovisiones de los pueblos originarios.

En algunos hogares se preparan altares con manteles blancos, flores, alimentos y bebidas que eran del agrado de los familiares fallecidos. También se elaboran panes con distintas formas, conocidos en algunas regiones como figuras de pan, que representan a santos, seres queridos y otros símbolos religiosos.

¿Qué diferencia hay entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos?

Estas costumbres se vinculan especialmente con el Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre. Aunque ambas jornadas se celebran en fechas consecutivas y están relacionadas con la creencia en la vida eterna y la comunión entre vivos y muertos, tienen significados diferentes dentro de la tradición católica.

El 1° de noviembre, el Día de Todos los Santos, está dedicado a quienes, según la fe cristiana, alcanzaron la santidad y viven en la presencia de Dios. El 2 de noviembre, en cambio, la Iglesia recuerda a los fieles difuntos y eleva oraciones especialmente por quienes han fallecido.

En algunas comunidades del norte argentino, las preparaciones comienzan durante la víspera del 1° de noviembre. La tradición sostiene que las almas regresan simbólicamente a sus hogares para compartir las ofrendas y reencontrarse con sus familias, en una práctica que combina la memoria de los seres queridos con expresiones religiosas y culturales.

La celebración perdió parte de su presencia en la vida pública argentina. Durante gran parte del siglo XX, el Día de Todos los Santos fue feriado nacional en Argentina. La jornada permitía que los fieles participaran de las celebraciones religiosas y mantuvieran las tradiciones familiares vinculadas con la memoria de los difuntos.

Sin embargo, en 1976, durante la última dictadura militar, el decreto ley 21.410 modificó el calendario de feriados y eliminó distintas festividades religiosas, entre ellas Todos los Santos, Corpus Christi y San Pedro y San Pablo.

En paralelo, Halloween ganó popularidad en las grandes ciudades, impulsado por la difusión de costumbres culturales internacionales, las propuestas comerciales y las actividades recreativas destinadas a los más chicos.

Frente a ese escenario, Holywins representa un intento de recuperar la dimensión espiritual del calendario cristiano y transmitirla a las nuevas generaciones. La propuesta no solo invita a recordar a los santos reconocidos por la Iglesia, sino también a descubrir que la santidad puede expresarse en gestos cotidianos de generosidad, respeto, servicio y solidaridad.

Así, cada 1° de noviembre, el Día de Todos los Santos vuelve a plantear una reflexión sobre los modelos de vida que las familias y las comunidades desean transmitir a los niños, en una fecha que combina historia, tradición religiosa y nuevas formas de celebración.