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Luego de la victoria de la Selección Argentina frente a la Selección de Jordania por 3 a 1 en la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, ‘Dibu’ Martínez habló con los medios en zona mixta y allí se refirió a la fractura del dedo índice de su mano derecha que lo tiene a maltraer desde mediados de mayo.

En este diálogo, el arquero argentino reveló que por la lesión debía operarse, pero ante la cercanía con la Copa del Mundo decidió realizar otro método de recuperación con el fin de estar disponible para Lionel Scaloni. Además, dio buenas noticias de cara al partido contra Cabo Verde.

“El dedo está bien, el siguiente partido lo puedo atajar normal, también entrenar normal, que la verdad eso me tiene un poco atrapante porque no puedo entrenar como quiero y al final ya puedo estar normal. Ya para el próximo partido puedo jugar sin férula que es incómodo, el guante lo siento muy flojo”, inició respecto a cómo está de su lesión.

Siguiendo por la misma línea, reveló que decidió no operarse para atajar este Mundial: “Decidí no operarme y la pasé mal. Vine acá muy jugado, todavía no entrené con el grupo, siempre con Martín Tocalli. Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas pero el DT me bancó”.

Para cerrar, fue optimista de cara a los próximos partidos del equipo: “Estoy bien, la verdad que cada vez mejor. Obviamente, mismo que te metan gol o no, las sensaciones son mejores. Estuve mucho tiempo sin poder entrenar y jugar los partidos es lo mejor que puedo hacer para mejorar”.

Días y horarios de los posibles partidos de Argentina en el Mundial 2026

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio vs. Cabo Verde, a las 19.00 hs en Miami.

Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13.00hs en Atlanta.

Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22.00 hs en Kansas City.

Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16.00 hs en Atlanta.

Final: domingo 19 de julio, a las 16.00 hs en Nueva Jersey.

Los equipos a los que se puede enfrentar Argentina en el camino a la final del Mundial 2026

16avos de final: Cabo Verde

8vos de final: Australia o Egipto

Cuartos de final: Suiza, Argelia, Colombia o Ghana

Semifinales: Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo.

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