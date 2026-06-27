Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección argentina derrotó 3-1 a Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Los goles fueron convertidos por Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quien volvió a dejar su sello con la camiseta albiceleste.

Golazo de Messi de tiro libre. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador con una verdadera obra de arte de Lo Celso. El mediocampista ejecutó un tiro libre perfecto, colocó la pelota en el ángulo y dejó sin respuestas al arquero jordano, que nada pudo hacer ante la precisión del remate.

¡QUÉ GOLAZO GIOOOOO! Tremendo este remate de tiro libre en el pie zurdo de Lo Celso para el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/bJulQG0li3 — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

La Argentina continuó dominando y amplió la diferencia con Lautaro Martínez. El delantero marcó desde el punto penal, se sacó la bronca y consiguió su primer gol en una Copa del Mundo. Sin embargo, Jordania descontó a través de Mousa Altamari, quien aprovechó una desconcentración de Leandro Paredes.

¡SÍ, LAUTARO, TE SACASTE LA MUFA! 🇦🇷 Martínez convirtió su PRIMER GOL en un #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LotdOOIeXu — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

En el segundo tiempo, Lionel Messi ingresó desde el banco y volvió a ser protagonista. El capitán apareció con su especialidad: ejecutó un tiro libre magistral y convirtió el 3-1 definitivo para la Selección. Con este tanto, alcanzó los 19 goles en Mundiales y llegó a seis en esta edición. Una vez más, el astro argentino dejó su huella en la historia del fútbol.

Scaloni decidió que “La Pulga” comenzara entre los suplentes, pero en el inicio del complemento realizó tres modificaciones: Messi ingresó por Lautaro Martínez, Thiago Almada reemplazó a Gio Lo Celso y Alexis Mac Allister entró en lugar de Nico Paz.

El encuentro marcó el cierre de la fase de grupos para la Argentina, que aseguró el liderazgo del Grupo J. La “Scaloneta” ya tiene definido su próximo desafío: enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

El seleccionado africano es una de las revelaciones del certamen tras conseguir una clasificación histórica. Terminó segundo en el Grupo H, detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita. El cruce será el viernes 3 de julio en Miami.