El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, aseguró que si el presidente Javier Milei quiere llegar a un consenso con los gobernadores primero debe devolver los fondos que les quitó a las provincias. El diputado oriundo de Monte Hermoso accedió a la presidencia de la Cámara Baja bonaerense y en pocas semanas logró, no sólo destrabar la aprobación de la ley Fiscal Impositiva, sino también el endeudamiento que había solicitado el gobernador Axel Kicillof y un fondo de fortalecimiento que aliviará a los 135 municipios bonaerenses.

“Comenzamos el año legislativo aprobando las leyes que el gobernador consideraba fundamentales para llevar adelante su gestión, y al mismo tiempo con medidas de alivio para todos los intendentes. Entre ellas, un fondo que les permitirá contar con fondos extras por 116 mil millones de pesos, lo que representa casi 1,5 masas salariales”, destacó el diputado en una entrevista con el diario La Nueva.

Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires junto al gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.

“Y no sólo eso, sino que hicimos algo que pocas veces se había logrado: conformar en su totalidad las 46 comisiones de trabajo para el período 2024-25. Estamos muy contentos, con muchas ganas”, añadió.

Entre las primeras disposiciones, Dichiara determinó que la Cámara sesione como mínimo una vez al mes, sin contar las sesiones extraordinarias del calendario. También exigió que cada comisión tenga al menos dos reuniones presenciales al mes.

“No tengo nada contra la virtualidad, pero creo que el contacto cara a cara es fundamental para que todos nos entendamos y podamos hablar mejor”, enfatizó.

Entre sus proyectos –algunos ya en marcha y otros en carpeta- está un ciclo de charlas abierto a la comunidad y visitas de grupos de estudiantes de secundario. “Quiero que la Cámara tenga más contacto con la gente, más inserción en la comunidad. Que vengan los chicos, que nos visiten, que puedan hablarnos, conocernos y decirnos en la cara qué ideas tienen”, refirió.

“Yo creo en la política como herramienta fundamental para transformar la vida de la gente, y en este marco no concibo la idea de una sociedad sin Estado. ¿Quién, si no el Estado, es capaz de afrontar una obra pública clave para una población pequeña, como tantas que hay en nuestra provincia? ¿El sector privado? No lo creo. En muchos casos, el Estado es la única alternativa que hay para mejorarle la vida a la gente“, manifestó el titular de la Cámara Baja bonaerense.

Y agregó: “En paralelo, hay una falta de diálogo tremenda. Espero que el presidente baje la espuma de sus declaraciones y empiece a tender puentes de diálogo, porque así no se puede seguir. El consenso se logra dialogando, no ‘pegando’ a gobernadores, intendentes, legisladores, sindicalistas”.

En este marco, Dichiara se refirió al Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, donde se instó a la gobernadores a firmar un decálogo de puntos propuestos por el Gobierno nacional a cambio de “recuperar” recursos.

“Si el presidente quiere mejorar su relación con los gobernadores, creo que lo primero que tiene que hacer es devolverles lo que le ha sacado a las provincias en materia de financiamiento. Quitar derechos e insultar no es la mejor forma de convocar al diálogo. El consenso se consigue respetando al otro, y eso es algo que hoy no veo en el presidente. El estilo confrontativo no conduce a nada, y menos a un diálogo como el que necesita el país”, aseguró.

Asimismo, indicó que no sabe aún si los gobernadores terminarán cediendo ante la iniciativa del Ejecutivo Nacional, pero aseguró que “nadie quería pelearse con el presidente”.

“Cuando terminaron las elecciones la aspiración de todos era tener una relación normal de ayuda y colaboración entre la Nación, las provincias y los municipios, pero el presidente cortó todo. Ni siquiera mantuvo el diálogo con gobernadores que a priori le eran afines, como el de Chubut. Por eso digo que no sé si los gobernadores no están un poco cansados de tanto destrato”, manifestó.

“Por otro lado, todos sabemos que el factor económico es fundamental para llevar adelante políticas públicas. Desde ese punto de vista, siempre hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Sin embargo, no es lo mismo llegar a un consenso usando la billetera que tratando de llegar a un entendimiento mediante el diálogo. Son dos caminos muy distintos”, añadió.

En otro tramo de la entrevista, Dichiara habló sobre la demonización de gobernadores e intendentes por destinar fondos en fiestas populares o la contratación de artistas.

“Lo que me llama la atención es el desconocimiento total que hay sobre el tema. Las fiestas populares no son un gasto, sin una inversión en cultura, en diversión, en eventos que se relacionan con nuestras costumbres, nuestro acervo popular, que nos llenan de alegría y orgullo. Desconocer eso, como también el movimiento económico que generan, es no entender aspectos centrales de nuestras tradiciones”, aseguró.

Y concluyó: “Además, hablemos con franqueza: el problema del gasto de la Argentina no son las fiestas populares o dos o tres gerencias de Aerolíneas Argentinas que este gobierno eliminó, sino los intereses de la deuda que hay que pagar año tras año. Ahí se van miles de millones de dólares. Esto es lo que hay que explicar con detalle, porque si no parece que el culpable de todos los males del país es un gobernador o un intendente que hizo una fiesta y contrató a un artista popular, mientras que el que endeudó al país es inocente”.