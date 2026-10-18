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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que “con o sin PASO, (Javier) Milei vuelve a ganar” y sostuvo que, si las elecciones fueran esta semana, la ciudadanía volvería a elegir al actual mandatario. “Hoy gana de nuevo”, agregó.

“Dijeron que no iba a poder gobernar y pudo. Dijeron que no iba a salir la Ley Bases y salió como salieron todas. Y la reforma electoral va a salir y los gobernadores la van a apoyar porque ven lo que piden la sociedad”, aseguró en LN+.

“Si este domingo hay elecciones, Milei les gana a todos… Les vuelve a ganar”, insistió durante una entrevista en la que también analizó la interna del peronismo, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y defendió las medidas del Gobierno nacional.

Santilli defendió la reforma electoral

Al referirse al debate sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el funcionario aseveró que las expectativas electorales del oficialismo no dependen de una eventual modificación del sistema: “Con PASO, sin PASO, va a ganar. Si fuera este domingo a elecciones, va a volver a ganar”.

Santilli explicó que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca simplificar el calendario electoral y reducir el gasto público. “La reforma electoral no es para eliminar las PASO. La reforma electoral es para los ciudadanos”, señaló. En esa línea, argumentó que la población no quiere concurrir a las urnas “seis veces en un año” ni que se destinen “200 millones de dólares para una PASO”.

El jefe de Gabinete recordó que Milei planteó eliminar las primarias antes de asumir la Presidencia y destacó la implementación de la boleta única como uno de los compromisos cumplidos por la administración libertaria.

Además, manifestó su confianza en que el oficialismo conseguirá los respaldos legislativos necesarios para avanzar con los cambios. “La reforma electoral va a salir”, recalcó, y reiteró que también prosperará la eliminación o suspensión de las PASO.

Las críticas a Kicillof y el futuro del peronismo

Durante la entrevista, Santilli abordó las diferencias internas del justicialismo y puso en duda que sus principales dirigentes mantengan sus distancias cuando llegue el momento de definir las candidaturas. “Yo no me creo que van a estar separados. Yo creo que cuando llegue el momento final van a estar juntos”, dijo.

El funcionario apuntó especialmente contra Kicillof, luego de que el gobernador bonaerense afirmara durante un acto por el 17 de octubre que el peronismo volverá a gobernar la Argentina. “Lo que le quedó grande a Kicillof es la provincia”, respondió Santilli.

En ese contexto, cuestionó la situación de la seguridad en Buenos Aires, la falta de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas provinciales para atraer capitales. “No modernizó la provincia, no cuidó a los bonaerenses”, esgrimió.

A su vez, expuso sus motivos para considerar que los gobernadores deberían preocuparse ante la posibilidad de que Kicillof llegue a la Presidencia en 2027. Para fundamentar su postura, mencionó las políticas de seguridad aplicadas en Rosario, las disputas por la coparticipación y las oportunidades de inversión en provincias como Neuquén, Río Negro, Salta y Catamarca.

Santilli reclamó sanciones para manifestantes

En otro orden de temas, el jefe de Gabinete exigió sanciones para quienes protagonizaron incidentes durante una reciente movilización. “Esos tipos que están rompiendo adoquines y poniéndolos en baldes tienen que estar presos”, expresó.

El funcionario consideró que las personas responsables de provocar destrozos deben afrontar consecuencias penales o económicas. “O lo pagás yendo preso o lo pagás haciéndote cargo y pagando, porque las imágenes están”, advirtió.

La defensa de la gestión económica de Milei

Por último, Santilli respaldó la gestión económica del Presidente y sostuvo que el eje de la discusión pública cambió: según su interpretación, dejó de centrarse en la inflación, los piquetes y la inseguridad para enfocarse en el ritmo de la recuperación económica. “Hoy estamos discutiendo velocidad de cambio económico”, concluyó.

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