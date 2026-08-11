Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras días marcados por la angustia y la incertidumbre, Denisse González, exjugadora de Gran Hermano 2025, recibió, finalmente, la noticia más esperada: los médicos le dieron el alta y ya descansa en su hogar.

La influencer permaneció internada, durante más de una semana, debido a un cuadro de salud delicado; su hospitalización fue indicada de urgencia, luego de que un examen de rutina revelara una baja severa en sus niveles de plaquetas, lo que exigió atención especializada y monitoreo permanente.

A través de sus redes, Denisse compartió, con sus seguidores, la mejor noticia: continuará con la recuperación en su hogar; a través de una historia de Instagram, grabada desde la habitación del sanatorio, acompañada por su novio y ganador de Gran Hermano, Bautista Mascia, expresó, entusiasmada: “Me voy a casa”.

A pesar del alta, la joven remarcó que el proceso médico sigue en marcha; consciente de los pasos que restan, detalló su situación.”Esto, todavía, no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer, pero, poder continuarlo desde casa, ya es un paso enorme”, destacó.

A lo largo de su internación, la ex Gran Hermano recibió constantes muestras de afecto y preocupación por parte de su comunidad virtual; en reconocimiento a ese apoyo incondicional, antes de abandonar la clínica, dedicó un emotivo agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de su evolución a la distancia.

En este sentido, no dudó en agradecer a sus seguidores. “Gracias, de corazón , a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”, cerró.

 

EN ESTA NOTA Denisse gonzález Gran Hermano

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: “Busco un duelo tranquilo”

Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: “Busco un duelo tranquilo”

La tristeza de Brian Lanzelotta al revelar que fue estafado por una cifra millonaria: “No tengo plata ni para pagarme una Coca”

La tristeza de Brian Lanzelotta al revelar que fue estafado por una cifra millonaria: “No tengo plata ni para pagarme una Coca”

Laura Ubfal regresó a Gran Hermano y tuvo un picante cruce con Gastón Trezeguet: “Nadie me baja línea”

Laura Ubfal regresó a Gran Hermano y tuvo un picante cruce con Gastón Trezeguet: “Nadie me baja línea”