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Tras días marcados por la angustia y la incertidumbre, Denisse González, exjugadora de Gran Hermano 2025, recibió, finalmente, la noticia más esperada: los médicos le dieron el alta y ya descansa en su hogar.

La influencer permaneció internada, durante más de una semana, debido a un cuadro de salud delicado; su hospitalización fue indicada de urgencia, luego de que un examen de rutina revelara una baja severa en sus niveles de plaquetas, lo que exigió atención especializada y monitoreo permanente.

A través de sus redes, Denisse compartió, con sus seguidores, la mejor noticia: continuará con la recuperación en su hogar; a través de una historia de Instagram, grabada desde la habitación del sanatorio, acompañada por su novio y ganador de Gran Hermano, Bautista Mascia, expresó, entusiasmada: “Me voy a casa”.

A pesar del alta, la joven remarcó que el proceso médico sigue en marcha; consciente de los pasos que restan, detalló su situación.”Esto, todavía, no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer, pero, poder continuarlo desde casa, ya es un paso enorme”, destacó.

A lo largo de su internación, la ex Gran Hermano recibió constantes muestras de afecto y preocupación por parte de su comunidad virtual; en reconocimiento a ese apoyo incondicional, antes de abandonar la clínica, dedicó un emotivo agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de su evolución a la distancia.

En este sentido, no dudó en agradecer a sus seguidores. “Gracias, de corazón , a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”, cerró.

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