Diputados debate la eliminación del impuesto a las Ganancias: libertarios y bloques federales dieron quorum El bloque de Javier Milei, partidos federales, como los de Claudio Vidal y Rolando Figueroa; y la izquierda posibilitaron el tratamiento. Juntos por el Cambio no bajó y se sumó luego de alcanzado el quórum.

Pasada las 13 horas del martes, el oficialismo logró dar inicio a la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación para convertir en ley la modificación del Impuesto a las Ganancias que envió el Poder Ejecutivo. Además, discutieron iniciativas para Pymes y universidades nacionales.

El proyecto que, prácticamente, elimina la cuarta categoría de Ganancias, plantea que sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, lo que equivale en números actuales a $1.770.000, pero es actualizable.

Se prevé que el tributo alcanzará sólo a 90 mil contribuyentes sobre los 700 mil que pagan hoy, que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Además, mantiene el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable.

También se crea, dentro de la ley, el Impuesto Cedular para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024 y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

¿Quiénes dieron quórum para debatir la eliminación del impuesto a la Ganancias en Argentina?

A los 118 diputados del oficialismo se sumaron 18 legisladores de la oposición, que bajaron a sus bancas antes del arranque de la sesión. A las 13:12, Javier Milei y Victoria Villarruel de La Libertad Avanza ingresaron al recinto y dos minutos después lo hizo su compañera Carolina Píparo. El propio Milei había adelantado su voto positivo al proyecto de Sergio Massa.

Por su postura a favor de la creación de universidades nacionales, 4 diputados de Evolución Radical se desmarcaron del interbloque de Juntos por el Cambio. A las 13:10, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, se acercó a saludar con un abrazo a Gabriela Brouwer de Koning y Danya Tavela. También estuvieron por ese espacio Emiliano Yacobitti y Marcela Antola.

El gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, se sentó para el quórum.

Por el interbloque Federal se sentaron Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Natalia de la Sota -la única de Córdoba Federal-. También dieron quórum los aliados misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández, pero no así sus compañeros de Juntos Somos Río Negro.

La sesión quedó abierta con la presencia, además, de los diputados del bloque SER, entre ellos el gobernador electo por Santa Cruz, Claudio Vidal, y Felipe Álvarez; el neuquino y también gobernador electo, Rolando Figueroa, y los cuatro miembros del Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá.

Quienes no aportaron al quórum fueron los 113 diputados de Juntos por el Cambio (entre los que figura la santacruceña Roxana Reyes); los schiaretistas Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca; los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez; el bonaerense Florencio Randazzo, y los rionegrinos Agustín Domingo y Luis Di Giacomo.

Carlos Heller: “Debemos apuntar a que los que más tienen aporten para resolver la situación de los que menos tienen y no lo contrario”

El miembro informante del proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, Carlos Heller dijo que “este proyecto debe ser evaluado dentro del conjunto de solicitudes que la sociedad nos viene haciendo, que ha reclamado insistentemente alrededor de este tema; que incluso ha motivado que existan unos 30 diputados y diputadas del oficialismo y la oposición”, señaló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Recordó una vez más por parte del oficialismo -aunque sin nombrarlo- la promesa hecha por Mauricio Macri en campaña para “su eliminación lisa y llana”, y remarcar que la misma no solo no se concretó, sino que la gente terminó pagando más: del 10% de la población que pagaba ese impuesto en 2015, pasó a hacerlo a fines de 2019 casi un 30% de los empleados registrados.

Y agregó que “lo más notable es que en ese mismo período las mismas informaciones oficiales hablan de que el salario tuvo una pérdida del 20%”.

Contó Heller que en la actualidad lo pagan “unas 880 mil personas, algo así como el 7% del total de los trabajadores”.

“Hemos escuchado en el debate y a través de los medios que esta era una medida electoralista -apuntó a continuación-. Y yo me pregunto qué quiere decir eso. ¿Qué es buena para la gente? Enhorabuena. ¿Se trata de eso, no? ¿Qué quiere decir electoralista? ¿Qué quienes gobernamos no tenemos que tomar medidas que beneficien a la gente?”.

Además dijo que “no se pueden resolver los problemas fiscales haciendo caer el peso en los niveles más bajos de la sociedad, debemos apuntar a que los que más tienen aporten para resolver la situación de los que menos tienen y no lo contrario”.

Juntos por el Cambio justificó su rechazo al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias

Los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) Luciano Laspina y Alejandro Cacace, que comparten bloque con la santacruceña Roxana Reyes, rechazaron el proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias que elimina la cuarta categoría, al afirmar que esa iniciativa afectará las arcas públicas y al futuro Gobierno, ya que regirá en 2024 y que sólo “beneficia al 5 por ciento” de los trabajadores.

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto y uno de los asesores de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, aseguró que “es una ley que beneficia a 800 mil personas y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación”.

Al defender el dictamen de minoría en la sesión especial en la cual se debate la rebaja de Ganancias, el legislador del PRO dijo que “lo que estamos votando es una concesión a los jerarcas sindicales que estuvieron el otro día en la plaza haciendo campaña. Representan a un grupo minúsculo de trabajadores no representan a los pobres sino a los negocios que rodean a la pobreza”.

Laspina también cuestionó a Javier Milei al señalar que “un candidato anarcolibertario ha dicho hace poco que la justicia social es inmoral, y si por justicia social entendemos lo que estamos votando hoy, entonces tiene razón. Porque lo que estamos votando hoy es inmoral, un alivio tributario, al 15% de los trabajadores de más alto ingresos, que si consideramos la masa total de trabajadores estamos hablando del 5%”.

Por su parte, Cacace dijo que “incrementaron la presión fiscal y sólo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo Gobierno cuando ya no están”

El legislador agregó que “frente a un proyecto que no busca solucionar la situación de los que menos tienen, que perjudica las arcas estatales, que es irresponsable, injusto y regresivo, Juntos por el Cambio elige la responsabilidad para con los ciudadanos”.

A su vez, el radical Victor Romero agregó que “el impuesto se ha vuelto distorsivo pero el tema son los extremos; pasamos de una situación de inequidad a beneficiar a aquellos trabajadores que más ganan. El déficit por la falta de recaudación va a traer más inflación”.