La ciudad de Mar del Plata cumplirá 150 años esta semana y en ese marco se llevó adelante un desayuno con dirigentes políticos de diferentes partidos y espacios para poner en el centro de la escena a “La Feliz”. El intendente, legisladores marplatenses y los últimos ex candidatos se vieron para una foto grupal en la terraza del Hermitage Hotel.

El centro de la cumbre fue Mar del Plata, ya que los referentes políticos repasaron la historia de la ciudad, su presente, su futuro, junto con recuerdos, anécdotas, además de los proyectos y los desafíos que enfrenta.

Un encuentro político con Mar del Plata en el centro de la escena (Gentileza: La Capital de Mar del Plata).

De esta manera, asistieron el intendente Guillermo Montenegro, la referente local de Unión por la Patria, Fernanda Raverta, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) y legisladores provinciales de los distintos espacios políticos.

Además, participaron los senadores provinciales Alejandro Rabinovich (PRO), Ariel Martínez Bordaisco (UCR) y Pablo Obeid (Unión por la Patria); los diputados provinciales Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza), Gustavo Pulti (UP), Diego Garciarena (UCR) y Gastón Abonjo (LLA), y el excandidato a intendente Rolando Demaio (LLA).

Mientras tanto, la diputada nacional Juliana Santillán (LLA) agradeció la invitación, apoyó el desayuno y alentó “a seguir en este cambio en aras de consolidar los valores democráticos”. La legisladora se ausentó por el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso.

“Adelante está Mar del Plata”

“Trato de acordarme de cosas de los 100 años. Yo estaba en quinto grado en la escuela 1. Tengo la foto del colegio en los 100 años de la ciudad. Nos acordamos del desfile, de la torta… Fue muy importante para nosotros ese momento“, recordó el jefe comunal.

Del mismo modo, el intendente apuntó: “Hoy me toca circunstancialmente ser el intendente de mi ciudad y me da mucho orgullo también como vecino. Y sobre todo la forma en que fueron encarados los festejos, con un aporte importante, clave, del sector privado para que se pudieran llevar adelante”.

Obeid, Bordaisco, Montenegro, Raverta y Carrancio. (Gentileza: La Capital de Mar del Plata).

“Para mí está adelante Mar del Plata. Los problemas de mi ciudad son los problemas que me van a encontrar defendiéndola, y estaré en contra del que esté en contra de mi ciudad. No tiene que ver con una postura política, sino con una postura de defensa de los intereses de mis vecinos”, consideró.

Mientras tanto, Abad aseguró que “siempre que estuvo en discusión un tema importante para Mar del Plata la representación política de la ciudad trabajó para Mar del Plata; ahí no hubo grieta, no hubo disenso, no hubo diferencias profundas“.

El senador puso como ejemplos la reforma a la ley de pesca y los descuentos en la tarifa del gas por Zona Fría: “Independientemente del oficialismo o la oposición, trabajamos en forma conjunta para representar de la mejor manera a nuestra ciudad. Estos son dos símbolos de cómo la dirigencia política de nuestra ciudad, cuando están en juego temas importantes de nuestra ciudad, la única pertenencia que tiene es la de Mar del Plata y Batán“.

A su turno, Raverta remarcó que la ciudad tiene “una historia de vida con muchos logros, con muchas conquistas de quienes a lo largo del tiempo han logrado que sea elegida por tantos argentinos que vienen, la disfrutan y la viven”.

Allí advirtió que también hay “deudas” para quienes viven, como ella, en Mar del Plata, y señaló la “enorme ilusión y deseo de que estos sean los primeros 150 años, un punto de partida para que ciudad que anhelamos”.

En esa línea, la referente de UP contó que tiene “muchas ganas” de festejar los 150 años y agregó: “Pero también de seguir pensando que se pueden proponer desafíos para las familias que elegimos ver crecer a nuestros hijos en esta ciudad y que queremos desarrollarnos en condiciones”.

“Es la ciudad que elegí para vivir, para querer estar con mi familia, para cuidar a mis hijas”, coincidió el diputado Carrancio y completó: “Es para mí la ciudad más linda del país y de las más lindas del mundo. Tiene una gran potencialidad, tiene todo para seguir creciendo”. Luego consideró que es “una muy buena idea” el “desayuno antigrieta” y planteó: “Me parece que presenta la posibilidad de una foto que la ciudad necesita“.

Obeid, en tanto, sostuvo que los 150 años son una fecha emblemática que encuentra a Mar del Plata “en un momento particular: complicado en el corto plazo, pero con algunas oportunidades, en particular la exploración offshore, que puede ser una bisagra”.

Según remarcó: “Está bueno que el conjunto del espectro político pueda acompañar este proceso que pueda hacer que los próximos 150 años puedan ser muy diferentes”.

Bordaisco también consideró que Mar del Plata llega a su histórico cumpleaños “en un momento en que está pasando a un nuevo nivel”. “Identitariamente significamos muchas cosas. Somos ‘La Feliz’, ‘La Perla del Atlántico, la capital de los alfajores, la capital del pulóver… pero hoy hemos pasado a otro lugar, en el que tenemos todo esto pero estamos construyendo una ciudad distinta, que se identifica como la hermana mayor del interior“.

El senador sumó: “Ese proceso social que se está dando va a necesitar un acompañamiento de lo público y lo privado para construir los próximos 150 años, la ciudad del futuro”.

“Parar la pelota”

Rabinovich destacó la importancia de “utilizar este tipo de fechas para parar la pelota de lo que hace cada uno, reflexionar sobre el modelo de la región, el modelo productivo, más allá de cuestiones de sectores o de la política”.

El legislador afirmó que en las elecciones deberían discutirse “matices” sobre cómo llevar adelante “el empleo y la producción”, y que siempre “debiera estar arriba de la mesa que todos aspiren a una Mar del Plata productiva, con 100% de empleo, sin diferencias sociales”. “Este tipo de celebraciones sirve para frenar y tener en claro entre todos las cuestiones generales”, agregó.

Un encuentro político con Mar del Plata en el centro de la escena (Gentileza: La Capital de Mar del Plata).

Pulti consideró que “a Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la Argentina y cuando es capaz de planificar y pensar su futuro de manera estratégica”. Destacó que “el puerto de Mar del Plata fue un plan que no apareció de la noche a la mañana”, sino que “fue un proyecto que llevó tiempo, que tuvo una ley del Congreso de la Nación, que reunió a distintos sectores sociales y políticos en una gran visión de la ciudad”.

Para el exintendente, “ese es un buen ejemplo de un plan positivo hecho por muchos”. “Y con el tiempo ha habido momentos de mayor planificación, lo cual disminuye las diferencias personales, y momentos de abandono de esos planes. Hubo momentos en que se hizo y momentos donde vinieron unos que rompieron lo que hicieron otros”, lamentó.

Y añadió: “Esas lecciones de la historia las tenemos que sintetizar para una nueva etapa a partir de estos 150 años de Mar del Plata, en una visión estratégica, un plan de la ciudad que ponga al costado las diferencias y ambiciones personales”.

“Un orgullo”

“A la ciudad la veo cada vez más linda. Es un orgullo que los 150 años encuentren a esta Mar del Plata. Obviamente me gustaría que esté mejor desde lo social y en un montón de aspectos que hay que ir mejorando, pero la ciudad es bendecida”, opinó Garciarena.

“El desarrollo económico es el principal desafío. Hubo tres industrias que monopolizaron siempre, que fueron el turismo, la pesca y la industria textil. Creo que hay diversificar eso y potenciar a otros sectores industriales. El crecimiento del Parque Industrial es importante para la ciudad”, indicó.

Demaio coincidió en que Mar del Plata es “una de las ciudades más bonitas del mundo”. “Vivirla es un lujo para los marplatenses. Y la veo con mucha proyección. No tan linda como hubiesen sido mis expectativas hace 20 años”, reconoció. Desde su perspectiva, debiera contar con “un proyecto de infraestructura más grande, un proyecto mucho más integrador, no solo desde lo que es turístico sino también desde lo productivo”.

Abonjo, nacido en Campana, vive en la ciudad desde los 6. “Es una ciudad hermosa para tener familia, para criar a tus hijos, de mucha vida social, con gente de mucha apertura, que te permite relacionarte y sentirte un marplatense más”, señaló, y a pesar de que marcó que Mar del Plata tenía “actividades que siempre se hicieron y después se perdieron”, subrayó “su gran potencial” para proyectar el futuro.