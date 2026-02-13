Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales rechazó la Ley de Reforma Laboral y alertó que el normal dictado de clases está comprometido para el presente ciclo lectivo.

“Ante el ajuste y la incertidumbre que atraviesan los trabajadores de las Universidades Nacionales, el Frente Sindical se reunió en la sede de CONADU para dar una señal clara: la universidad pública no se abandona ni se negocia“, señalaron.

“Reafirmamos la necesidad urgente de implementar la Ley de Financiamiento Universitario. Sin presupuesto no hay planificación. Sin salarios dignos no hay educación de calidad. Sin financiamiento, lo que está en juego es el futuro“, expresaron.

“Frente a la precarización y el vaciamiento, construimos unidad, coordinación y una posición común para defender la universidad pública, gratuita y de calidad. Porque no es un reclamo sectorial: es la defensa de un derecho social”, agreraron.

El Gobierno promete enviar la Ley de Financiamiento Universitario al Congreso.

Sesiones extraordinarias

Por otro lado, se supo que el Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.

El decreto que contempla la determinación será firmado esta noche y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes.

El decreto intentará atenuar al sector universitario, cuyas autoridades reclama una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

La decisión del Ejecutivo tiene lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Luego de la sanción de ámbas cámaras, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.

Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía.

El decreto también formalizará la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero para avanzar con la sanción del cronograma antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo. Además, dará cumplimiento a la norma que establece la necesidad de que pasen al menos 10 días para sacar dictamen.