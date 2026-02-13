Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En 2025, las exportaciones de bienes diferenciados –los que tienen valor agregado y están asociados al desarrollo económico del país– aumentaron un 5% interanual, señaló un informe publicado recientemente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Si se excluye al sector automotor afectado por un proceso de reconfiguración productiva y adaptación de plantas para nuevos modelos de utilitarios, el aumento alcanza al 11%.

Así se desprende del Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas (ITEA), publicación periódica del DESIP (Grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Asimismo, el informe al que accedió La Opinión Austral estimó que las exportaciones de servicios lo hicieron en un 7% interanual, con un fuerte dinamismo de los servicios basados en el conocimiento, que crecieron un 13%, y una contracción del turismo receptivo, cuyas exportaciones cayeron 5%. Asimismo, se registró una caída de las exportaciones diferenciadas hacia Brasil por el sector automotor, debido a la menor exportación de automóviles.

El gigante neuquino Vaca Muerta es el gra generador de las exportaciones.

Bienes y servicios

El trabajo explica que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2024, cuando el aumento estuvo fuertemente impulsado por los commodities, el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios fue más amplio, de 105,5 millones de dólares, alcanzando el máximo en la medición nominal, con un incremento de 8,9% interanual.

Asimismo, se destaca que la mayoría de los rubros de commodities registró aumentos interanuales, con un desempeño destacado de los combustibles –impulsados por Vaca Muerta– y de cereales y oleaginosas, parcialmente explicado por un adelanto de exportaciones.

Las exportaciones de bienes diferenciados crecieron un 4% interanual, condicionado por la reconfiguración del sector automotor, que generó una caída transitoria de las exportaciones. Excluyendo este sector, los bienes diferenciados crecieron 11%.

Soja, trigo y maíz

El trabajo, de Federico Bernini, Juan Carlos Hallak y Sofía Kastika, remarca que los principales cultivos completaron la recuperación posterior a la sequía. Las exportaciones de soja y sus derivados directos, junto con las de trigo y maíz, concentran alrededor del 35% de las exportaciones totales de Argentina, por lo que su evolución resulta determinante para explicar el desempeño agregado de las exportaciones.

Los autores destacan que un hecho de particular relevancia para la interpretación de estos datos es la eliminación temporal de los derechos de exportación a determinados productos agropecuarios dispuesta a fines de septiembre de 2025.

Los combustibles y la minería mantuvieron un ritmo de crecimiento destacado y alcanzaron una participación del 18% en el total exportado, que representa el valor más alto desde 2006 y aproximadamente el doble de la participación registrada en 2016. No obstante, esta participación aún se ubica por debajo de los niveles observados a comienzo de los años 2000, cuando estos complejos explicaban en torno al 20% de las exportaciones totales. El incremento observado en los últimos años se explica, casi exclusivamente, por el desempeño del complejo de combustibles, cuyo crecimiento ha sido sostenido y significativo.

Intercambio con Brasil

En el mismo sentido, se registró una caída de las exportaciones diferenciadas hacia Brasil por el sector automotor, debido a la menor exportación de automóviles, que perdieron 16 puntos porcentuales de participación en ese mercado, debido al proceso de reconfiguración que registra el sector, con la discontinuación de varios modelos de automóviles y una mayor especialización en vehículos utilitarios. Fue así que durante el año pasado las exportaciones diferenciadas al país vecino alcanzaron los 7.778 millones de dólares, lo que implica una caída de 518 millones de dólares respecto de 2024.

Por último, el informe remarca el aumento del número de mercados atendidos como señal prospectiva. El número de mercados que atendía Argentina fue de 31.259 en 2025, creciendo 1,6% respecto al año anterior. Sin embargo, aún está en niveles inferiores a los registrados a todos los años anteriores a 2023.