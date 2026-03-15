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La semana pasada el diario La Nación informó que Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia de la Nación, revisará los nombres de todos los futuros jueces que habían sido seleccionados para cubrir las 200 vacantes de jueces y fiscales de la Justicia nacional y federal.

Santa Cruz no escapa a la realidad de otras provincias y en nuestro distrito hay varios cargos en la esfera federal por designar. En ese sentido, hay dos casos puntuales que se encuentran en stand by: la designación de dos jueces para el Tribunal Oral Federal y la apertura del Tribunal Federal de Apelaciones en Comandante Luis Piedra Buena.

En este último caso, los magistrados ya están designados desde el 16 de noviembre de 2022, más de tres años. Se trata de los abogados Nelson Sánchez, Carlos Borges y Marcelo Bersanelli. Los abogados integraron el Concurso 364 del Consejo de la Magistratura y atravesaron todas las instancias requeridas para llegar al recinto y ser votados. Uno de esos pasos fue la audiencia pública realizada en la Cámara Alta en el mes de julio de 2022.

“Será la primera vez en la historia que la región va a tener una Cámara de Apelaciones“, valoró en ese momento Marcelo Bersanelli y recordó que hasta la fecha, tanto la provincia de Tierra del Fuego como la provincia de Santa Cruz deben trasladarse “hasta Comodoro Rivadavia (Chubut)”.

Santa Cruz tiene varios cargos en la esfera de la Justicia Federal por designar.

La creación del Tribunal Federal de Apelaciones en Piedra Buena tampoco es nueva. Por ley aprobada en 2015 se le asignó jurisdicción para Santa Cruz y Tierra del Fuego, con competencia en materia civil, comercial, penal, penal económico, laboral, contencioso-administrativa, de ejecución fiscal, de seguridad social y electoral.

Por ahora, la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena sigue, en el mejor de los casos, en veremos. A la espera de una definición, también se especula con que podría ser finalmente dejada sin efecto, lo cual debería hacerse con otra ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Tribunal Oral

Otro caso de preocupación en el ámbito de la Justicia Federal es la situación de la falta de designación de dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia.

Tras las jubilaciones de los abogados Jorge Chávez y Alejandro Ruggero, el Dr. Mario Reynaldi está al frente del Tribunal, mientras que para los juicios que necesitaron debate oral convocaron a subrogantes, principalmente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Ese es el caso, por ejemplo, en el juicio que se encuentra en pleno proceso por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017, que dejó como saldo 44 tripulantes muertos, debate que se realiza por estos días en la ciudad de Río Gallegos.

Hay dos ternas designadas desde febrero de 2025. No se avanzó en ninguna de ellas.

El Consejo de la Magistratura ya avanzó con dos ternas y una complementaria. Fue en el mes de febrero de 2025, es decir, hace un poco más de un año. La primera está conformada por María Eugenia Di Laudo, Lucía Romina Orsetti y Facundo Enrique Barría; en la segunda, las abogadas Anamá Dafne Otón y Laura Nardelli y el doctor José Eduardo Villena. En la lista complementaria están el abogado Ignacio Jorge Mendizábal y la doctora Mariela Luján Vianco.

Cabe recordar que los jueces de los tribunales federales son nombrados en base a una propuesta vinculante en terna remitida por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tiene en cuenta la idoneidad de los candidatos. En idéntico sentido, se nombra a los magistrados de los ministerios Público Fiscal y de la Defensa.

Cumplidos los plazos fijados, incluidas las audiencias públicas y hasta la opinión de la ciudadanía y organizaciones de relevancia, el Poder Ejecutivo nacional tiene que disponer la elevación o no al Honorable Senado de la Nación de la propuesta respectiva.

El trámite no avanzó más que hasta las ternas y ahora se supone que, como adelantó el ministro de Justicia de la Nación, tras una revisión de todas las vacantes en la Justicia Federal del país, se elevarían para que se preste acuerdo. En Santa Cruz hay una necesidad imperiosa de ocupar las dos vacantes y tener certezas sobre qué pasará con la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena. Por el momento, todo sigue en stand by.