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La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unión por la Patria), realizó un análisis de algunas de las partidas contempladas para la provincia en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y cuestionó la evolución de los recursos destinados a distintas áreas y organismos.

Entrevistada por La Opinión Austral, la legisladora indicó que el proyecto prevé un presupuesto total de $1.491.006 millones para Santa Cruz en 2027, lo que representa, según su análisis, un incremento del 24,6% respecto de este año. Ianni señaló que ese cálculo debe contemplar además que el presupuesto vigente ya había registrado un ajuste del 11%.

Uno de los puntos señalados por la diputada fueron las represas hidroeléctricas. Según indicó, del análisis del proyecto surge que durante 2026 no se registraron pagos correspondientes a las obras, pese a las partidas presupuestadas.

Además, sostuvo que los fondos proyectados para 2027 contemplan una reducción del 58,93% respecto de lo previsto anteriormente. En ese sentido, cuestionó que las obras continúen sin iniciar.

YCRT

Respecto de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Ianni señaló que el incremento previsto para 2027 es del 13%, con un presupuesto inicial de $153.500 millones.

Sobre YCRT, respecto a la venta de carbón, Ianni detalló que ese cálculo es 68% menor al estimado para 2025.

La diputada también puso el foco en la proyección de ingresos por operación, vinculada a la venta de carbón. Según detalló, ese cálculo es 68% menor al estimado para 2025.

Hospital SAMIC

En el caso del Hospital SAMIC de El Calafate, el proyecto contempla una asignación de $61.008 millones para 2027.

El presupuesto para el Hospital SAMIC tuvo un incremento para el 2027.

De acuerdo con el análisis difundido por Ianni, el monto representa un incremento del 59% respecto de lo asignado para 2026, aunque señaló que hasta el momento se habría ejecutado el 62% de esa partida.

Recursos para la UNPA

La diputada también se refirió a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). En este caso, indicó que el aumento previsto es del 34%, aunque sostuvo que el monto resultante queda 40% por debajo de lo que la universidad necesita para afrontar gastos y equipamiento básico.

Ianni advirtió que lo destinado a la UNPA no es suficiente para el año próximo.

Ianni vinculó este punto con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y afirmó que, pese a una intimación de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con esa normativa.

Finalmente, la legisladora sostuvo que desde el Congreso se dará “el debate que haga falta” para obtener los recursos que, según planteó, Santa Cruz necesita, y reclamó la presencia del Estado nacional en la provincia.